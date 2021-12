Była posłanka Platformy Obywatelskiej zatrzymana przez CBA: składałam wszelkie wyjaśnienia w tej sprawie

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce postawiła w czwartek byłej posłance Platformy Obywatelskiej Bożenie Kamińskiej zarzuty przywłaszczenia środków finansowych oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Postępowanie dotyczy złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2015-18 (chodzi o oświadczenia składane przez nią jako posłankę na Sejm RP oraz jako dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury). Byłej parlamentarzystce grozi do 10 lat więzienia.

Posłanka w rozmowie z tvn24.pl zgodziła się na prezentację swego nazwiska i wizerunku. - Nie chcę ukrywać swojego nazwiska pod inicjałami, chcę być Bożeną Kamińską, ponieważ nie czuję się winna. To, co mnie spotkało, to realizacja zapowiedzi komendanta podlaskiej policji, który groził mi przecież publicznie organizacją konkursu na donosy o mnie. A tylko dlatego, że jako poseł dwóch kadencji broniłam mundurowych z Podlasia, których wykorzystywał jako wiceminister Jarosław Zieliński i właśnie komendant Daniel Kołnierowicz – powiedziała nam Bożena Kamińska.