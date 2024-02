"Był bardzo spokojnym człowiekiem, chciał już zapomnieć o całej historii"

czytaj dalej

Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca neo-KRS, przedstawiła w środę w Sejmie informację o działalności tego organu w 2022 roku. - To jest ostatnie takie sprawozdanie. Żegnam panią przewodniczącą neo-KRS-u. Więcej się już na tej sali nie spotkamy - zwróciła się do niej posłanka Koalicji Obywatelskiej i członkini rady Kamila Gasiuk-Pihowicz, nawiązując do przygotowanego projektu nowelizacji ustawy o KRS. Michał Pyrzyk z klubu PSL-Trzecia Droga mówił, że przed Sejmem stoi poważne zadanie, bo "niezwłocznie należy przywrócić społeczne i środowiskowe zaufanie do KRS".