Ponad 3 miliony złotych zadośćuczynienia dla ofiary molestowania przez byłego zakonnika

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy we wtorek zasądził 3,5 miliona złotych zadośćuczynienia od zakonu franciszkanów i byłego zakonnika Krzysztofa P. dla mężczyzny, który przed laty jako ministrant był molestowany przez tego duchownego.

Zasądzoną kwotę 3,5 miliona złotych zadośćuczynienia Dom Zakonny Braci Mniejszych w Pakości koło Inowrocławia i były franciszkanin mają zapłacić solidarnie – zdecydował we wtorek Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Sprawa była związana z molestowaniem ministranta przez zakonnika, katechetę Krzysztofa P. znanego jako brat Seweryn w latach 2002-2006. Wyszła na jaw dzięki nauczycielowi, który zaniepokojony zachowaniem chłopca skłonił go do zwierzeń.