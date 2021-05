Wiec wsparcia dla Białorusinów przerwany przez policję. "Nie wierzyłem, gdy to usłyszałem"

Funkcjonariusze bydgoskiej policji przerwali w sobotę manifestację solidarności z Białorusinami represjonowanymi przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Powodem interwencji miał być brak rejestracji wydarzenia. - Znowu interwencja policji, znowu represje, znowu kara - mówił w TVN24 jeden z uczestników pikiety. O wyciągnięcie konsekwencji po incydencie zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

W sobotę po południu grupa kilkunastu osób zebrała się na bydgoskim Starym Rynku, by zamanifestować poparcie dla białoruskiej opozycji i sprzeciw wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki. Gdy pikieta rozpoczęła się, do akcji wkroczyli policjanci, którzy próbowali wylegitymować zebrane osoby i nakazali przerwać zgromadzenie.

"Bałem się, ale uznałem, że musimy robić swoje"

Zdaniem osób zebranych na bydgoskim Starym Rynku zachowanie policji było nieadekwatne do sytuacji. Według Hleba Vajklua, uczestnika sobotniej pikiety, interwencja funkcjonariuszy wywołała u niego "lęk, że nie jest w wolnym kraju, a znowu na Białorusi". - Znowu interwencja policji, znowu represje, znowu kara. Chociaż się bałem, uznałem, że musimy robić swoje - mówił.

W obronie demonstrujących stanął Robert Langowski, bydgoski radny z ramienia Koalicji Obywatelskiej. - Pierwotnymi organizatorami mieli być przedstawiciele Białorusi, ale oni się przestraszyli. W poczuciu solidarności z nimi, by chronić ich przed odpowiedzialnością, zgłosiłem się, że mogę być uznany za organizatora tego zgromadzenia - tłumaczył radny.

"Nie wierzyłem, gdy to usłyszałem"

"Państwowa Policja legitymowała Białorusinów protestujących przeciwko reżimowi Łukaszenki i kazała się rozejść zgromadzonym. Nie wierzyłem, gdy to usłyszałem, a jednak to prawda" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Jak dodał, skierował do premiera Mateusza Morawieckiego pismo z prośbą "o wyciągnięcie konsekwencji".