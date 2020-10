Puste talerze, gwoździe i trumna. "Symbolika jest dosyć przewrotna. Chcemy pokazać, że żyjemy"

W Bydgoszczy odbył się protest przedstawicieli branży gastronomicznej w związku z decyzjami rządu o zamknięciu restauracji, barów i pubów. Na środku tamtejszego rynku ustawiono duży stół, na którym znalazły się puste talerze, a także gwoździe, które mają symbolizować "gwoździe do trumny". Stąd też organizatorzy obok postawili trumnę z napisem "polskie hodowle idą do piachu".

Duży stół z pustymi talerzami, gwoździe i trumna

Na środku rynku ustawiono duży stół, na którym są puste talerze, a także gwoździe, które mają symbolizować "gwoździe do trumny". Stąd też organizatorzy akcji obok postawili trumnę z napisem "polskie hodowle idą do piachu".

"My mówimy rządowi jedno, a słyszymy z drugiej strony 'pomidor"

Sztab kryzysowy Gastronomii Polskiej złożył szczegółowe petycje do rządu, są one procedowane w Sejmie, natomiast najważniejsze jest to, żeby przywrócić miejsca pracy, otworzyć restauracje. Będziemy pracować w rygorze, jedna osoba na cztery metry kwadratowe, (zajęty - red.) co drugi stolik, ale chcemy gotować, chcemy pracować - mówiła dalej. Jak zapewniała, pracownicy gastronomii są w stanie zapewnić bezpieczeństwo klientom w czasach pandemii.