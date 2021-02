Posłanka o interwencji w trakcie protestu: nikogo nie atakowałam, na nikogo nie nacierałam

Iwona Kozłowska interweniowała w sprawie zatrzymanego mężczyzny. Jak mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej w "Tak jest" w TVN24, "sytuacja była bardzo trudna, ponieważ policjanci, którzy wyciągnęli z tłumu młodego człowieka, przeciągnęli go poza swój kordon, zaatakowali go, byli bardzo agresywni w stosunku do niego, byli bardzo brutalni".