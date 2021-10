"Granica człowieczeństwa". Milczący protest w Bydgoszczy

W Bydgoszczy odbył się milczący protest pod hasłem "Granica człowieczeństwa". Zorganizował go Strajk Kobiet w związku sytuacją migrantów na granicy polsko-białoruskiej. - Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy chcemy żyć, szukamy lepszego życia dla siebie, dla swoich bliskich, oczywiście, że to jest sprawa nas wszystkich - mówiła Beata Lenc-Studniarska, jedna z inicjatorek protestu.

- Ludzie, którzy umierają na granicy, dzieci, osoby starsze, są w potrzasku. Nie mogą wrócić, zostali oszukani przez zorganizowane grupy przestępcze, które handlują ludźmi, które zachęcają do przyjazdu na Białoruś, potem są pchani na granicę i okazuje się, że ani nie mogą wrócić, ani nie mogą przekroczyć granicy Unii (Europejskiej - red.), to są ludzie oszukani - mówiła Lenc-Studniarska.

"Tam jest dramat, tam umierają ludzie"

O powodach zwołania protestu mówiła także Małgorzata Mazurkiewicz, również jedna z jego organizatorek. - Jesteśmy tutaj dlatego, by uświadomić ludzi, co naprawdę dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Tam jest dramat, tam umierają ludzie i to nie są tylko mężczyźni, tak jak myśli wielu, tam są rodziny z dziećmi, tam są ludzie starsi - zwracała uwagę.

- Te historie, które słyszymy, które do nas docierają, łamią nam serce. Na odległość nie możemy dużo zrobić, nie możemy tam jechać, ponieważ nie mamy wstępu do strefy stanu wyjątkowego. Możemy prowadzić zbiórki i robić to, co robimy właśnie teraz - stać, milczeć, tak jak ludzie w lesie muszą milczeć, ponieważ nie chcą być usłyszeni, znalezieni, bo to grozi tym, że będą ponownie przerzuceni przez granicę - mówiła dalej.