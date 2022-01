Wojciech O. zatrzymany przez policję. Na wiecu w Bydgoszczy groził posłom śmiercią

Bydgoska policja zatrzymała Wojciecha O. "w związku z sobotnim zgromadzeniem i publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa". "Jutro usłyszy zarzuty" - przekazała KWP w Bydgoszczy w poniedziałek wieczorem. Chodzi o manifestację, na której O. wygłaszał groźby wobec posłów i antyszczepionkowe hasła. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie zapowiedział Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz poseł PO Paweł Olszewski.

Sobotnie zgromadzenie w Bydgoszczy i zawiadomienia do prokuratury

Jeden z jego organizatorów, patostreamer Wojciech O., wymachiwał na nim kijem i krzyczał "to jest kij na poselski ryj". - Jeśli oni pierwszego lutego zagłosują, jak chcą i ustalą tę ustawę, jeśli oni to zrobią, to skazują się na śmierć i my te listy śmierci tworzymy (...) My ich ostrzegamy - mówił.