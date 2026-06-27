Polska Butla z gazem wybuchła na balkonie w Warszawie. Uszkodzony sąsiedni blok Oprac. Estera Prugar-Wójcicka |

Do zdarzenia doszło na warszawskiej Białołęce Źródło wideo: Kontakt24/ Bartosz Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Bartosz

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w budynku przy ulicy Aluzyjnej w Warszawie. Pierwsze informacje oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu w budynku mieszkalnym - potwierdził brygadier Kacper Papis z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa Źródło: Kontakt24 / Bartosz Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa Źródło: Kontakt24 / Bartosz Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa Źródło: Kontakt24 / Bartosz

Wybuchła dziesięciokilogramowa butla z gazem

- Doszło tam do wybuchu dziesięciokilogramowej butli z gazem znajdującej się przy grillu na balkonie jednego z mieszkań - poinformował strażak.

Jak dodał, na skutek zdarzenia doszło do uszkodzenia drewnianych konstrukcji balkonu. - Doszło także do uszkodzeń bloku znajdującego się naprzeciwko budynku, w tym do wypadnięcia szyby - wyjaśnił.

Na miejsce zadysponowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej.