"Musimy zagwarantować, że biznes będzie koncentrować się nie tylko na generowaniu zysków"

We wtorek w Warszawie odbywa się konferencja Business Fashion Environment Summit. To pierwsza konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, poświęcona zrównoważonemu rozwojowi w biznesie i modzie. Jednym z prelegentów jest JNW Maksymilian, książę Liechtensteinu, który był gościem TVN24.

"Naukowcy są przekonani, że opóźniamy się w realizacji planu"

- Celem tej konferencji jest zwrócenie uwagi, a także przedyskutowanie bardzo znaczących wyzwań o charakterze środowiskowym związanych z przemysłem modowym. Biorąc pod uwagę bardzo szerokie wyzwania związane ze środowiskiem, które przed nami stoją, bardzo ważne jest to, żeby każdy sektor przemysłu zajmował się swoimi wyzwaniami środowiskowymi i myślę, że konferencja ta ma bardzo duże znaczenie - mówił książę. Dodał, że "czeka na to z dużą niecierpliwością, ponieważ przemysł modowy jest znany ze swojej kreatywności, a także odwagi.

Mówiąc o globalnych problemach środowiskowych stwierdził, że ich podstawową przyczyną jest "oczywiście ogromne zanieczyszczenie, które cały czas jest generowane i ono z kolei wpływa na zmianę klimatu, co prawdopodobnie jest najbardziej znaczącym długoterminowym zagrożeniem pośród różnych problemów środowiskowych, które przed nami stoją". - Myślę, że świadomość w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyła się w sposób ogromny dzięki właśnie takim wydarzeniom jak ten szczyt. Ale również radzimy sobie dobrze z ignorowaniem problemów, odpychaniem ich, a nie konfrontujemy się z nimi. Nie radzimy sobie z nimi. W związku z tym musimy faktycznie pilnować tych spraw, musimy być bardziej skupieni na tym, co się pojawia, tworzyć bardziej skuteczne rozwiązania - mówił książę Liechtensteinu.

"Ten kryzys pokazał nam różne nowe rozwiązania"

- Jestem przekonany, że również ten kryzys pokazał nam różne nowe rozwiązania. Wszyscy nauczyliśmy się, że nasz biznes może w ogromnym stopniu funkcjonować zupełnie nieźle bez nadmiernych na przykład prawdopodobnie podróży, które odbywaliśmy wcześniej. Spotkania na Zoomie, tego typu technologie, które są używane, zostały zintegrowane do naszego życia. Sposób, w jaki prowadzimy teraz biznes, faktycznie zmieni nasze działanie, na przykład zmieni cały sektor podróży, cały transport. Z perspektywy środowiskowej to zmiana na lepsze - dodał.

"Jeżeli naprawdę coś jest faktycznie zrównoważone, to również odnosi sukces"

Książę Liechtensteinu opisał również, czym jest rozwój zrównoważony. - Rozwój zrównoważony tak naprawdę oznacza, że coś działa zupełnie dobrze w kategoriach długofalowych. Oznacza to, że takie działania muszą mieć sens ekonomiczny, muszą generować zyski, a oprócz tego, muszą być one dobre z perspektywy środowiskowej oraz z perspektywy społecznej. Czyli - zysk, planeta, ludzie. O to chodzi w idei zrównoważoności - powiedział.

Podkreślił, że nie wydaje mu się, że zrównoważoność oznacza mniejsze zyski. - Jeżeli naprawdę coś jest faktycznie zrównoważone, to również odnosi sukces z perspektywy biznesowej. Jeżeli popatrzymy na to długofalowo, to czynniki te, czyli ludzie, planeta, zyski, będą działały bardzo dobrze, współdziałały ze sobą. W obecnych okolicznościach widzimy, że nawet rynki kapitałowe czasami są zorientowane na cele krótkoterminowe, ale one zaczęły doceniać takie czynniki - powiedział.