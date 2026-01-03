Logo strona główna
Redakcja poleca:

Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Burzliwa dyskusja na rządzie. A reforma i tak musi się wydarzyć

Posiedzenie rządu Donald Tusk
Burzliwa dyskusja na posiedzeniu rządu. Poszło o reformę Państwowej Inspekcji Pracy
Źródło: TVN24
Uśmiechy z ostatniego posiedzenia rządu w tamtym roku nie doczekały nawet 2026. Zaraz po kurtuazyjnych przywitaniach rozpoczęła się burzliwa dyskusja między premierem Donaldem Tuskiem a ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. Poszło o Państwową Inspekcję Pracy. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Ministerstwo, na którego czele stoi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, planowało największą reformę Państwowej Inspekcji Pracy od lat. Wyglądała mniej więcej tak - przychodzi urzędnik do zakładu pracy i jeśli ktoś jest na tak zwanym samozatrudnieniu, a de facto pracuje jak ktoś zatrudniony na umowę o pracę, B2B może automatycznie zostać zamienione na etat. - Jest kierunkowa decyzja rządu, żeby nie zmieniać tego, że w takich sprawach zawsze musi decydować sąd - komentował rzecznik rządu Adam Szłapka

W efekcie ustawa, o której w kancelarii premiera nie rozmawiano pierwszy raz, bo początkowo dawała Inspekcji jeszcze szersze kompetencje, wróciła do resortu pracy do dalszych poprawek. A w koalicji od dawna nie ma porozumienia co do jej ostatecznego kształtu. 

Awantura na "ponad godzinę". "Tusk się wściekł"
- Nie widzę takiej możliwości, żeby to urzędnicy decydowali, jaka forma zatrudnienia powinna obowiązywać pracownika - komentuje Adrian Witczak (KO). - Decyzja administracyjna, przekształceniowa, musi być pod rygorem natychmiastowej wykonalności, ona musi dziać się od razu. Nie widzimy przestrzeni, żeby negocjować w tym zakresie - mówi z kolei Łukasz Michnik (Lewica). Podobne argumenty padały też za drzwiami posiedzenia rządu.

Żurek próbował łagodzić spór

Jak wiemy nieoficjalnie, spór na posiedzeniu rządu próbował łagodzić minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, którego resort także zmianom w PIP kibicuje. Ale silniejszą pozycję miał w tym wypadku Maciej Berek, dziś prawa ręka premiera, a kiedyś główny legislator Pracodawców RP. 

Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
BIZNES

- To jest bardzo zła ustawa, bardzo zły projekt. Mieliśmy już trzy wersje tego projektu i można powiedzieć, że każda kolejna wersja była gorsza od poprzedniej - mówi Piotr Rogowiecki z Pracodawców RP.

Wzmocnienie PIP, pomimo sporów, musi się jednak wydarzyć, bo jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy i jednym z warunków otrzymywania kolejnych unijnych środków. Według pierwotnego planu nowe kompetencje PIP miała uzyskać od stycznia tego roku.

Autorka/Autor: Dawid Rydzek

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Donald Tusk, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Waldemar Żurek, Adam Szłapka, Maciej Berek
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica