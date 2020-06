"Na chamskie zagranie Kaczyńskiego należy odpowiadać twardo. Spodziewałbym się słowa przepraszam"

Awantura się zaczęła, ponieważ poprosiłem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego o to, by panował nad tym, co dzieje się na sali. Ostentacyjnie pan Kaczyński odwrócił się tyłem, gdy przemawiała Barbara Nowacka, sprowokował ministra Szumowskiego, by ten również nie słuchał tego, co ona mówi - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef PO Borys Budka. Komentował w ten sposób burzliwą debatę nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra zdrowia. - Gdy pan Terlecki nie reagował na to zachowanie, nie pozostało mi nic innego tylko zareagować bardzo ostro i gwałtownie. I zawsze będę tak robił, jeżeli w sposób chamski traktuje się polski parlament - dodał.

Sejm odrzucił w czwartek wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata, podczas której przemawiała między innymi przedstawicielka wnioskodawców Barbara Nowacka (KO). Jak pokazały kamery, ministrowie jej przemówienia nie słuchali - stali obok ław rządowych i rozmawiali. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka wezwał ich, by usiedli i słuchali wystąpienia posłanki. - To nie jest pana folwark, panie prezesie - zwrócił się Budka do Kaczyńskiego. Doszło do ostrej wymiany zdań. W pewnym momencie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, patrząc w stronę ław opozycji, powiedział, że w Sejmie zasiada "chamska hołota".

Szef PO Borys Budka w "Faktach po Faktach" w TVN24 przyznał, że "niczego nie żałuje". - Na tego typu chamskie zagranie ze strony pana Kaczyńskiego należy odpowiadać twardo. Niestety żałuję może tego, że pan marszałek Terlecki nie dopuścił mnie do głosu, żeby wszyscy usłyszeli, jakie były argumenty przeciwko temu, co zrobił pan Kaczyński. Kaczyński traktuje Sejm jak prywatny folwark - mówił.

Jak powiedział, "awantura się zaczęła, ponieważ poprosił wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego o to, by panował nad tym, co dzieje się na sali". - Ostentacyjnie pan Kaczyński wyszedł w trakcie przemówienia Barbary Nowackiej, odwrócił się do niej tyłem, sprowokował ministra Szumowskiego, by ten również nie słuchał tego, co ona mówi. To było zachowanie ostentacyjne. Pokazywało, jakie jest dla Kaczyńskiego miejsce polskiego Sejmu. Gdy pan Terlecki nie reagował na to zachowanie, marszałek, który bardzo często rygorystycznie upomina wszystkich innych posłów, tylko nie Kaczyńskiego, to nie pozostało mi nic innego tylko zareagować bardzo ostro i gwałtownie. I zawsze będę tak robił, jeżeli w sposób chamski traktuje się polski parlament, polskich parlamentarzystów, a w szczególności, jeżeli w taki sposób odnosi się do posłanki wnioskodawczyni - tłumaczył.

- Jarosław Kaczyński nie pierwszy raz pokazuje, że dla niego każdy kto ma inne zdanie po prostu nie istnieje, nie liczy się - ocenił.

- To Kaczyński wprowadził taki ostry język do polskiej polityki. To Kaczyński z mównicy sejmowej bez żadnego trybu nazwał nas, posłów opozycji, kanaliami. To Kaczyński teraz posłużył się sformułowaniem "chamska hołota". Tylko to nie jest obrażanie nas, przeciwników politycznych, to jest po raz kolejny dzielenie Polaków na lepszy, gorszy sort, to jest obrażanie wszystkich tych, którzy dzisiaj stoją z innej strony aniżeli Jarosław Kaczyński - skomentował.

Według szefa PO, "Jarosław Kaczyński jest ojcem tych bardzo głębokich podziałów w polskich domach". - Jarosław Kaczyński bazuje w swojej polityce właśnie na wielkim podziale Polaków i czas z tym skończyć, czas na budowanie nowej wspólnoty, nowej solidarności i my to właśnie robimy - powiedział.

- Ja spodziewałbym się od pana Kaczyńskiego przede wszystkim jednego słowa: przepraszam. Nikt nie jest ponad prawem. To, że Jarosław Kaczyński nie lubi parlamentu, to, że pod dyktando jego rytmu dnia ustawiane są obrady Sejmu, to już nikogo nie dziwi. Ale nie może być tak, że z parlamentu płynie jasny sygnał, że można obrażać każdego, kto ma inne zdanie niż Kaczyński - mówił Borys Budka.

"Morawiecki za pokaz męskości uznaje odwrócenie się plecami przez Kaczyńskiego do posłanki wnioskodawczyni"

Budka odniósł się także do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który pytany o sytuację w Sejmie w sobotę w RMF FM, ocenił, że "czasami muszą paść takie męskie słowa".

Według lidera PO, "premier Morawiecki za pokaz męskości uznaje odwrócenie się plecami przez Kaczyńskiego do posłanki wnioskodawczyni, do Barbary Nowackiej". - Męski ma być wjazd limuzyną na zamknięty cmentarz i w ostentacyjny sposób skorzystanie z trybu bez trybu, by złożyć kwiaty na grobie swojej matki i swojego brata, podczas gdy miliony Polaków nie mogły uczcić swoich bliskich? Nie ma równych i równiejszych - mówił.

- Jeżeli raz jeszcze Kaczyński będzie obrażał posłanki, jeżeli raz jeszcze będzie traktował jak prywatny folwark polski Sejm, to raz jeszcze będę reagował. Bo nie może być zgody na to, by jeden człowiek stał ponad prawem - zapowiedział Budka.

