Rozłam w PiS "Nie przeginaj", "nie znasz żadnych granic", "my takich metod nie stosujemy". Burza po odpowiedzi Morawieckiego Mikołaj Stępień |

Michał Tracz: Morawiecki mówi śmielej o kryptowalutach, puszczając oko do liberalnych wyborców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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"Zdumiewa mnie, jak szybko niektórzy zmieniają maski" - napisał w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński w serwisie X. Przekonywał przy tym, że "wielokrotnie mówił" o wprowadzeniu w Polsce zakazu kryptowalut, oraz zainicjował złożenie ustawy w tej sprawie.

"Jeśli chodzi o sceptycyzm Mateusza Morawieckiego wobec tego rynku, to z naszych spotkań jako żywo go sobie nie przypominam. Żeby było jasne: optymizmu też nie" - dodał. Do wpisu Kaczyński dołączył fragment wywiadu radiowego z Morawieckim, w którym były premier deklarował, że jest przeciwny wprowadzeniu zakazu kryptowalut w Polsce.

Zdumiewa mnie, jak szybko niektórzy zmieniają maski. O zakazie kryptowalut w Polsce wielokrotnie mówiłem osobiście, co więcej, zainicjowałem złożenie w tej sprawie ustawy.



Jeśli chodzi o sceptycyzm Mateusza Morawieckiego wobec tego rynku, to z naszych spotkań jako żywo go sobie… pic.twitter.com/mMPuWSsQyP — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) August 28, 2026 Rozwiń

Morawiecki odpowiada na wpis Kaczyńskiego o kryptowalutach

Niedługo później na wpis prezesa PiS odpowiedział lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. "To chyba nie jest dziś Pana największy problem z kryptowalutami, Panie Prezesie" - napisał, dodając zdjęcie, na którym Jarosław Kaczyński ściska dłoń posła PiS Michała Moskala.

Według ustaleń "Superwizjera" i Wirtualnej Polski Moskal wraz z byłym funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim spotkał się w sierpniu 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem.

To chyba nie jest dziś Pana największy problem z kryptowalutami, Panie Prezesie. pic.twitter.com/qg9oRKh5H6 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 28, 2026

Bochenek do Morawieckiego: my takich metod nie stosujemy

Do tej wymiany wpisów dołączył następnie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, który - jak napisał - na prośbę Jarosława Kaczyńskiego przekazał, że prezes PiS "ubolewa nad jego zachowaniem".

"Moglibyśmy zaprezentować wiele różnych zdjęć z Pana udziałem, ale my takich metod nie stosujemy" - zapewnił.

Na prośbę Pana prezesa @OficjalnyJK przekazuję, iż Pan prezes ubolewa nad Pana zachowaniem. Moglibyśmy zaprezentować wiele różnych zdjęć z Pana udziałem, ale my takich metod nie stosujemy... Dobrego wieczoru. — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) August 28, 2026

Czarnek: widzę, że nie znasz żadnych granic

Głos zabrał również kandydat PiS na premiera, a w przeszości minister edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego Przemysław Czarnek. "Kolego - jedność PiS, pokój na prawicy. Ja nie zmieniam zdania, widzę jednak, że Ty nie znasz żadnych granic" - napisał.

"Apeluję jednak do twego sumienia i rozsądku - nie przeginaj" - zaznaczył.

Kolego - jedność PiS, pokój na prawicy. Ja nie zmieniam zdania, widzę jednak, że Ty nie znasz żadnych granic.



Apeluję jednak do twego sumienia i rozsądku - nie przeginaj. — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) August 28, 2026

Bocheński odpowiada Morawieckiemu

"Największy problem zdradził i sobie poszedł z Prawa i Sprawiedliwości" - napisał z kolei europoseł PiS Tobiasz Bocheński, nawiązując do niedawnego opuszczenia partii przez Mateusza Morawieckiego i jego ludzi.

Największy problem zdradził i sobie poszedł z @pisorgpl ku uciesze Tuska. — Tobiasz Bocheński (@TABochenski) August 28, 2026