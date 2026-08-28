"Nie przeginaj", "nie znasz żadnych granic", "my takich metod nie stosujemy". Burza po odpowiedzi Morawieckiego
"Zdumiewa mnie, jak szybko niektórzy zmieniają maski" - napisał w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński w serwisie X. Przekonywał przy tym, że "wielokrotnie mówił" o wprowadzeniu w Polsce zakazu kryptowalut, oraz zainicjował złożenie ustawy w tej sprawie.
"Jeśli chodzi o sceptycyzm Mateusza Morawieckiego wobec tego rynku, to z naszych spotkań jako żywo go sobie nie przypominam. Żeby było jasne: optymizmu też nie" - dodał. Do wpisu Kaczyński dołączył fragment wywiadu radiowego z Morawieckim, w którym były premier deklarował, że jest przeciwny wprowadzeniu zakazu kryptowalut w Polsce.
Morawiecki odpowiada na wpis Kaczyńskiego o kryptowalutach
Niedługo później na wpis prezesa PiS odpowiedział lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. "To chyba nie jest dziś Pana największy problem z kryptowalutami, Panie Prezesie" - napisał, dodając zdjęcie, na którym Jarosław Kaczyński ściska dłoń posła PiS Michała Moskala.
Według ustaleń "Superwizjera" i Wirtualnej Polski Moskal wraz z byłym funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim spotkał się w sierpniu 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem.
To chyba nie jest dziś Pana największy problem z kryptowalutami, Panie Prezesie. pic.twitter.com/qg9oRKh5H6— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 28, 2026
Bochenek do Morawieckiego: my takich metod nie stosujemy
Do tej wymiany wpisów dołączył następnie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, który - jak napisał - na prośbę Jarosława Kaczyńskiego przekazał, że prezes PiS "ubolewa nad jego zachowaniem".
"Moglibyśmy zaprezentować wiele różnych zdjęć z Pana udziałem, ale my takich metod nie stosujemy" - zapewnił.
Na prośbę Pana prezesa @OficjalnyJK przekazuję, iż Pan prezes ubolewa nad Pana zachowaniem. Moglibyśmy zaprezentować wiele różnych zdjęć z Pana udziałem, ale my takich metod nie stosujemy... Dobrego wieczoru.— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) August 28, 2026
Czarnek: widzę, że nie znasz żadnych granic
Głos zabrał również kandydat PiS na premiera, a w przeszości minister edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego Przemysław Czarnek. "Kolego - jedność PiS, pokój na prawicy. Ja nie zmieniam zdania, widzę jednak, że Ty nie znasz żadnych granic" - napisał.
"Apeluję jednak do twego sumienia i rozsądku - nie przeginaj" - zaznaczył.
Kolego - jedność PiS, pokój na prawicy. Ja nie zmieniam zdania, widzę jednak, że Ty nie znasz żadnych granic.— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) August 28, 2026
Apeluję jednak do twego sumienia i rozsądku - nie przeginaj.
Bocheński odpowiada Morawieckiemu
"Największy problem zdradził i sobie poszedł z Prawa i Sprawiedliwości" - napisał z kolei europoseł PiS Tobiasz Bocheński, nawiązując do niedawnego opuszczenia partii przez Mateusza Morawieckiego i jego ludzi.
Największy problem zdradził i sobie poszedł z @pisorgpl ku uciesze Tuska.— Tobiasz Bocheński (@TABochenski) August 28, 2026