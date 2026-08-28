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Rozłam w PiS

"Nie przeginaj", "nie znasz żadnych granic", "my takich metod nie stosujemy". Burza po odpowiedzi Morawieckiego

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Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Michał Tracz: Morawiecki mówi śmielej o kryptowalutach, puszczając oko do liberalnych wyborców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Jarosław Kaczyński skrytykował w mediach społecznościowych stanowisko Mateusza Morawieckiego w sprawie kryptowalut. Niedługo później były premier odpowiedział liderowi PiS, co wywołało reakcję innych polityków partii, między innymi Przemysława Czarnka, Rafała Bochenka i Tobiasza Bocheńskiego.

"Zdumiewa mnie, jak szybko niektórzy zmieniają maski" - napisał w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński w serwisie X. Przekonywał przy tym, że "wielokrotnie mówił" o wprowadzeniu w Polsce zakazu kryptowalut, oraz zainicjował złożenie ustawy w tej sprawie.

"Jeśli chodzi o sceptycyzm Mateusza Morawieckiego wobec tego rynku, to z naszych spotkań jako żywo go sobie nie przypominam. Żeby było jasne: optymizmu też nie" - dodał. Do wpisu Kaczyński dołączył fragment wywiadu radiowego z Morawieckim, w którym były premier deklarował, że jest przeciwny wprowadzeniu zakazu kryptowalut w Polsce.

Morawiecki odpowiada na wpis Kaczyńskiego o kryptowalutach

Niedługo później na wpis prezesa PiS odpowiedział lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. "To chyba nie jest dziś Pana największy problem z kryptowalutami, Panie Prezesie" - napisał, dodając zdjęcie, na którym Jarosław Kaczyński ściska dłoń posła PiS Michała Moskala.

Według ustaleń "Superwizjera" i Wirtualnej Polski Moskal wraz z byłym funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim spotkał się w sierpniu 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem.

Bochenek do Morawieckiego: my takich metod nie stosujemy

Do tej wymiany wpisów dołączył następnie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, który - jak napisał - na prośbę Jarosława Kaczyńskiego przekazał, że prezes PiS "ubolewa nad jego zachowaniem".

"Moglibyśmy zaprezentować wiele różnych zdjęć z Pana udziałem, ale my takich metod nie stosujemy" - zapewnił.

Czarnek: widzę, że nie znasz żadnych granic

Głos zabrał również kandydat PiS na premiera, a w przeszości minister edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego Przemysław Czarnek. "Kolego - jedność PiS, pokój na prawicy. Ja nie zmieniam zdania, widzę jednak, że Ty nie znasz żadnych granic" - napisał.

"Apeluję jednak do twego sumienia i rozsądku - nie przeginaj" - zaznaczył.

Bocheński odpowiada Morawieckiemu

"Największy problem zdradził i sobie poszedł z Prawa i Sprawiedliwości" - napisał z kolei europoseł PiS Tobiasz Bocheński, nawiązując do niedawnego opuszczenia partii przez Mateusza Morawieckiego i jego ludzi.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiRozwój PlusPrawo i Sprawiedliwość
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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