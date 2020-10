Rau o decyzji Bundestagu: długo oczekiwany krok we właściwym kierunku

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau oceniając piątkową decyzję Bundestagu stwierdził że to "długo oczekiwany krok we właściwym kierunku". Niemiecki parlament zadecydował w piątek, że w Berlinie powstanie miejsce pamięci ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji w Polsce.

Odnosząc się do decyzji Bundestagu, szef polskiego MSZ napisał na Twitterze: "Dzisiaj Bundestag zobowiązał rząd do upamiętnienia w Berlinie polskich ofiar II Wojny Światowej podkreślając w przekrojowej uchwale szczególny, zbrodniczy charakter niemieckiej napaści na Polskę i jej okupacji. To długo oczekiwany w krok we właściwym kierunku".