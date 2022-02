Bukowsko, Podkarpacie. Zwęglone ciało na tylnej kanapie auta. Śledczy ustalili, że to nie było podpalenie

Policjanci pod nadzorem prokuratury w Sanoku wyjaśniają okoliczności śmierci 63-latka, którego zwęglone zwłoki znaleziono na tylnym siedzeniu samochodu w miejscowości Bukowsko (Podkarpacie). - Na tym etapie nie chcemy przekazywać, jaką wersję zdarzeń uznajemy za najbardziej prawdopodobną. Zaznaczam jednak, że wszystko wskazuje na to, że w zdarzeniu nie doszło do działania osób trzecich - mówi portalowi tvn24.pl Izabela Jurkowska-Hanus z sanockiej prokuratury rejonowej.

Prokuratorskie ustalenia

- Nie jest to wersja, którą uznajemy aktualnie za prawdopodobną. Nic nie wskazuje na to, żeby doszło do podpalenia. Zebrany materiał pozwala na stwierdzenie, że najpewniej nie była to też skuteczna próba samobójcza - przekazuje prokurator.