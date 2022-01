Samochód wypadł z drogi i przewrócił się na bok. Pijana matka wiozła swoją ośmioletnią córkę

czytaj dalej

Senator Krzysztof Brejza stawił się w środę przed senacką komisją do spraw wykorzystania Pegasusa. Jak mówił polityk PO, kalendarz inwigilowania go "pokrywa się w 100 procentach z kalendarzem wyborczym". - Ataki ustały kilka dni po wyborach w 2019 roku - dodał. Według senatora do włamań na jego telefon doszło między innymi w dniu prezentacji list wyborczych Koalicji Obywatelskiej.