Miały być mrożone ryby, było ponad pół miliona paczek nielegalnych papierosów

Prezes firmy Better.com, zajmującej się udzielaniem kredytów hipotecznych, tuż przez świętami zwolnił ze skutkiem natychmiastowym 900 pracowników w czasie wideospotkania na platformie Zoom. - To jedna z tych rzeczy, co do których nie wierzysz, że się wydarzą - mówił portalowi CNN Business Christian Chapman, jeden ze zwolnionych pracowników. Mężczyzna przyznał, że nie było to jednak pierwsze budzące kontrowersje zachowanie przełożonego.