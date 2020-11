Oni muszą mieć zawsze jakiegoś przeciwnika, wokół którego organizują społeczne emocje. Raz to są sędziowie, raz osoby LGBT, innym razem uchodźcy. Teraz to będzie Unia Europejska – mówił w "Faktach po Faktach" Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Odniósł się do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o możliwości zablokowania unijnego budżetu w związku z zapisem o powiązaniu funduszy z przestrzeganiem praworządności.

Porozumienie między Parlamentem Europejskim i niemiecką prezydencją w sprawie powiązania przestrzegania zasad praworządności z budżetem UE zakłada, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia środków, na przykład przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa w danym kraju. Ostateczna decyzja należy do przywódców państw, ale zapadać będzie większością kwalifikowaną.

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że "Polska nie może zaakceptować tych mechanizmów w takiej wersji, gdyż prowadzi to do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną". Morawiecki w liście do unijnych przywódców zagroził wetem budżetu UE, jeśli taki system zostanie uruchomiony.

"Oni muszą mieć zawsze jakiegoś przeciwnika, wokół którego organizują społeczne emocje"

Pytany o zapowiedź premiera, lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia ocenił w "Faktach po Faktach", że "to jest paranoja". Ocenił, że "z powodu tego, że [prezes PiS, wicepremier Jarosław] Kaczyński sobie uroił, że teraz właśnie będzie próbował odebrać [ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi] Ziobrze narrację antyeuropejską", Morawiecki "tak naprawdę wetuje nasze, a nie swoje pieniądze".

- To są pieniądze, które mogłyby ratować polskie firmy, nasze biznesy, branże. Kaczyński wziął nas wszystkich na zakładników swoich urojeń, swoich lęków, które próbuje podsycać – mówił Hołownia.

Zdaniem gościa TVN24, rząd będzie próbował "zagrać zgraną kartą". - Oni muszą mieć zawsze jakiegoś przeciwnika, wokół którego organizują społeczne emocje. Raz to są sędziowie, raz osoby LGBT, innym razem uchodźcy. Teraz to będzie Unia Europejska. Znowu jest jej kolej – powiedział.

- Możecie sobie wyjść z Unii, ale my chcemy zostać - zwrócił się niedawny kandydate na prezydenta pod adresem obozu rządzącego. - Możecie oddać polski paszport, wtedy już nie będziecie obywatelami Unii Europejskiej, ale jest mnóstwo Polaków, którzy widzą, że dzisiaj solidarność europejska jest fundamentem wyjścia z kryzysu i żaden Kaczyński nie powinien stawać temu na drodze – zwrócił uwagę lider Polska 2050.

Według Hołowni, "nawet jeżeli te perspektywę zawetujemy, co - mam nadzieję - jest na razie kwestią retoryczną, to państwa Unii Europejskiej zrobią sobie umowę międzynarodową". - Te pieniądze będą mieli Francuzi, Niemcy, Hiszpanie i wszyscy, którzy będą chcieli. A my zostaniemy sobie ze swoim honorem i z Kaczyńskim, który wstał z kolan bez tych pieniędzy, które mogłyby nam uratować życie - dodał.

