Bodnar pisze do Morawieckiego: Polacy liczą, że dzięki unijnym środkom uporamy się z konsekwencjami pandemii

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaapelował w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego o należne uwzględnienie praw Polaków przy negocjacjach nad unijnym budżetem. RPO wyraził zaniepokojenie zapowiadanym przez szefa polskiego rządu wetem budżetu i funduszu odbudowy po pandemii COVID-19.

"Z troską obserwuję proces towarzyszący przyjmowaniu europejskiego funduszu odbudowy i wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Szczególnie niepokoi mnie zapowiedź pana premiera zawetowania obu instrumentów oraz skutki zablokowania pomocy gospodarczej dla mieszkańców naszego kraju" - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w liście skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego i opublikowanym w środę na stronie rzecznika.

Według Bodnara zagrożenie dostępu do środków unijnych stało się bardziej realne niż kiedykolwiek, a weto rządu może całkowicie zamknąć do nich drogę. Rzecznik dodał, że zablokowanie przyjęcia przez UE budżetu wieloletniego oraz funduszu odbudowy nie jest alternatywą. Zwrócił przy tym uwagę, że premier Morawiecki zapowiadał wcześniej, iż planowany podział środków z obu instrumentów jest bardzo korzystny dla Polski i przyrównywał je nawet do Planu Marshalla.