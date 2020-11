Czy będzie polskie weto do unijnego budżetu? Kaczyński odpowiada

Wicepremier Jarosław Kaczyński zapytany, czy polski rząd powinien zawetować unijny budżet w związku z mechanizmem powiązania wypłaty funduszy z praworządnością, powiedział, że "jeżeli będą takie warunki, to to jest zupełnie oczywiste". W środę w Sejmie informację na temat budżetu Unii Europejskiej przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

Kaczyński: brak weta, to byłaby utrata suwerenności naszego kraju

O to, czy polski rząd powinien zawetować unijny budżet zapytany został na sejmowym korytarzu wicepremier Jarosław Kaczyński. - Jeżeli będą takie warunki, to to jest zupełnie oczywiste, bo to byłaby utrata suwerenności naszego kraju - powiedział. W środę informację na temat budżetu UE przedstawił premier Mateusz Morawiecki. W czwartek planowana jest wideokonferencja szefów państw i rządów, która planowo ma się zająć tematem pandemii COVID-19. Na początku tygodnia źródło w niemieckiej prezydencji przekazało jednak, że szefowie państw i rządów mogą się też zająć sprawą wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy.