Jest robocza wersja projektu kompromisu w sprawie budżetu Unii Europejskiej

Powody uruchomienia mechanizmu uzależniającego wypłaty z funduszu Unii Europejskiej muszą tworzyć zamkniętą listę, a zastosowane wobec państw środki muszą być proporcjonalne do rozmiaru naruszenia - wynika z roboczej wersji konkluzji szczytu Rady Europejskiej, z którym zapoznał się korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski.

W czwartek podczas szczytu Rady Europejskiej odbędzie się kolejna tura negocjacji budżetowych. Unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności

Korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski zapoznał się z roboczą wersją zapisów z konkluzji rozpoczynającego się w czwartek szczytu. Są one interpretacją przyjętego mechanizmu dotyczącego praworządności. To wstępny tekst konkluzji, nad którym nadal trwają pracę. Może być jeszcze modyfikowany.

"Zastosowanie mechanizmu będzie obiektywne, sprawiedliwe, bezstronne"

W wersji, z którą zapoznał się korespondent i w jego tłumaczeniu, Rada Europejska podkreśla, że "Unia Europejska i państwa członkowskie są przywiązane do promowania i respektowania zasad, na których zbudowana jest Unia, w tym zasad praworządności".

Rada, "by znaleźć zadawalające wszystkich rozwiązanie wobec obaw co do rozporządzenia", podkreśla, że będzie ono stosowane "przy pełnym poszanowaniu narodowych tożsamości zawartych w ich podstawowych strukturach konstytucyjnych i politycznych, a także zasady kompetencji powierzonych, obiektywizmu, braku dyskryminacji i równego traktowania wszystkich państw Unii".