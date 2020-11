To prawda, że nie ma traktatowej definicji praworządności, ale to tak jak w prawie międzynarodowym nie ma traktatowej definicji agresji - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier, a obecnie europoseł Włodzimierz Cimoszewicz. Odniósł się do sprzeciwu polskiego rządu dotyczącego powiązania wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności. - Zwłaszcza te kraje, które są płatnikami netto, które wnoszą najwięcej środków, mają prawo domagać się istnienia skutecznych mechanizmów w tym zakresie - dodał.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej - w związku ze sprzeciwem Polski i Węgier - nie osiągnęły w poniedziałek jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i decyzji w sprawie funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z - przyjętym większością kwalifikowaną - rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością. Sprzeciw obu krajów nie zatrzymuje jednak całej procedury.

Przywódcy Unii Europejskiej będą nadal dyskutować o wieloletnim budżecie i funduszu odbudowy - zapewniła w czwartek po unijnym szczycie kanclerz Niemiec Angela Merkel.

"Albo to są ignoranci, albo to są kłamcy"

Stanowisko polskiego rządu w sprawie unijnego budżetu i mechanizmu powiązania funduszy z przestrzeganiem praworządności komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier, a obecnie europoseł Włodzimierz Cimoszewicz. - Albo to są ignoranci, albo to są kłamcy - stwierdził.

- Artykuł 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stwierdza, że Rada Europejska, współdziałając z Parlamentem Europejskim, może podejmować środki niezbędne do ochrony budżetu i interesów finansowych Unii Europejskiej. Mamy właśnie do czynienia ze stworzeniem takiego środka. W tym przypadku chodzi o ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, zwłaszcza w związku z tym, że mają być przyjęte dwa wyjątkowo wielkie pakiety finansowe - siedmioletni budżet, a także fundusz odbudowy, przekraczające wartość 1,8 tysiąca miliardów euro, czyli coś niespotykanego w historii Zjednoczonej Europy - wskazał były premier.

- Jak wiadomo, także w krajach Unii Europejskiej dochodziło i dochodzi do rozmaitych przekrętów finansowych, do korupcji, do rozkradania pieniędzy. W związku z tym Unia Europejska ma prawo to wszystko badać, kontrolować - kontynuował. - Zwłaszcza te kraje, które są płatnikami netto, które wnoszą do tego najwięcej środków, mają prawo domagać się istnienia skutecznych mechanizmów w tym zakresie - dodał.

"To prawda, że nie ma traktatowej definicji praworządności, ale to tak jak w prawie międzynarodowym nie ma traktatowej definicji agresji"

Cimoszewicz odniósł się również do podnoszonych przez przedstawicieli obozu rządowego argumentów dotyczących niejasności pojęcia praworządności. - To prawda, że nie ma traktatowej definicji praworządności, ale to tak jak w prawie międzynarodowym nie ma traktatowej definicji agresji. Ale jednak wszyscy wiedzą, co jest agresją - zwrócił uwagę.

Jak mówił, "Komisja Wenecka Rady Europy, najbardziej szanowane gremium ekspertów prawniczych, zdefiniowała, co to jest praworządność". - To jest rozległa i szczegółowa definicja. To prawda, że to nie jest wiążące prawnie, tylko, że dla każdego rozsądnego człowieka jest oczywiste, że to jest definicja praworządności - mówił gość TVN24.

Autor:mjz

Źródło: TVN24