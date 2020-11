Mamy do rozważenia, czy rację ma znany z eurofobii minister Ziobro czy 25 krajów, które uważają, że to wzmacnia ich suwerenność, a nie osłabia - w taki sposób były minister spraw zagranicznych, a obecnie europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski komentował w "Kropce nad i" w TVN24 stanowisko ministra sprawiedliwości w sprawie mechanizmu powiązania funduszy z praworządnością. Jak dodał, "suwerenność nie polega na wolności łamania własnej konstytucji i traktatów".

Państwa członkowskie Unii Europejskiej – w związku ze sprzeciwem Polski i Węgier - nie osiągnęły w poniedziałek jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i decyzji w sprawie funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z - przyjętym większością kwalifikowaną - rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością.

W poniedziałek Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy ocenił, że brak weta Polski w sprawie budżetu UE oznaczałby "całkowitą utratę zaufania do premiera z wszelkimi tego konsekwencjami".

"Bitwa o unikanie praworządności już została przegrana przez rząd"

Do sprawy odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 były minister spraw zagranicznych, a obecnie europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski. Zwracał uwagę, że "powiązanie funduszy z przestrzeganiem praworządności we wszelkich państwach członkowskich jest już faktem". - Będzie miało zastosowanie niezależnie od tego, czy budżet będzie wieloletni, roczny, czy będzie prowizorium budżetowe, więc nie wiem, po co miałoby być to weto - dodał.

- Tam jest 1,8 biliona euro na to wszytko, na co Europejczycy czekają, w tym znowu - bardzo dobrze - duże alokacje dla Polski i nie wiem, dlaczego mielibyśmy to wstrzymywać, skoro bitwa o unikanie praworządności już została przegrana przez rząd - mówił dalej Sikorski.

Odniósł się także do słów Zbigniewa Ziobry na ten temat, który stwierdził w poniedziałek, że "nie chodzi o żadną praworządność". - To tylko pretekst, piękne słowo, które trafia do ucha. Chodzi o instytucjonalne, polityczne zniewolenie, radykalne ograniczenie suwerenności" - mówił na konferencji prasowej.

- Żeby to co mówi minister Ziobro i jego ludzie było prawdą, musielibysmy założyć, że 25 państw członkowskich, które wczoraj głosowały za tym rozporządzeniem (...) głosowało za odebraniem sobie suwerennosci - powiedział Sikorski.

- Więc mamy do rozważenia, czy rację ma znany z eurofobii minister Ziobro czy 25 krajów, które uważają, że to wzmacnia ich suwerenność, a nie osłabia - kontynuował.

- Suwerenność nie polega na wolności łamania własnej konstytucji i traktatów - mówił gość TVN24.

