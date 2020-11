Jackowski: minister Ziobro zwrócił uwagę na fakt, pod którym każdy może się podpisać

Trzeba w negocjacjach być twardym, szczególnie w negocjacjach z Unią Europejską - powiedział w "Faktach po Faktach" senator Jan Maria Jackowski (PiS). Komentował negocjacje wokół budżetu UE i funduszu odbudowy oraz wypowiedziane w tym kontekście słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o "miękiszonie". Poseł Adrian Zandberg (Lewica) ocenił zaś, że weto unijnego pakietu budżetowego "sensu nie ma". - Jeżeli my nie weźmiemy środków z funduszu odbudowy, to o te środki upomną się inne kraje - powiedział.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na środowej konferencji prasowej odniósł się do negocjacji w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, funduszu odbudowy oraz mechanizmu praworządności.

Mówił, że w historii UE "wielokrotnie różne państwa stosowały weto lub groziły jego użyciem". - Niedawno groził użyciem weta premier Holandii w czasie lipcowego szczytu, kiedy też ja namawiałem premiera Mateusza Morawieckiego, by zdecydował się na zastosowanie tego instrumentu i nikt nie zarzucał premierowi Holandii, by tego nie robił, bo to oznacza rozpad Unii czy utratę poważania dla Holandii - wskazał.

"Minister Ziobro zwrócił uwagę na fakt, pod którym każdy może się podpisać"

O sytuacji wokół unijnego pakietu budżetowego i słowach ministra Ziobry rozmawiali w "Faktach po Faktach" senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski oraz poseł Lewicy Adrian Zandberg.

- Myślę, że pan minister Ziobro zwrócił uwagę na fakt, pod którym każdy może się podpisać. Mianowicie, że (...) w negocjacjach zazwyczaj stanowisko powinno być sztywne, konsekwentne, tak, aby móc wypracować kompromis - powiedział Jackowski.

Jego zdaniem wyrażenie szefa resortu sprawiedliwości "to już jest licentia poetica pana ministra Ziobry". - Więc się na ten temat nie wypowiadam. Natomiast co do zasady z tą wypowiedzią się zgadzam, że trzeba w negocjacjach być twardym, szczególnie w negocjacjach z Unią Europejską - powiedział senator.

Dodał, że na bok odłożyłby "wszelkie konotacje i analizy tych słów i to, kogo one dotyczyły, kto kim jest w tych negocjacjach". - W tej chwili najważniejsza jest sprawa, aby na Radzie Europejskiej w dniach 10-11 grudnia doszło do jakiejś formy porozumienia, która będzie do zaakceptowania dla wszystkich stron - powiedział.

"W tym momencie używanie tego weta sensu nie ma"

Zandberg ocenił zaś, że "tu, w tym momencie, używanie tego weta sensu nie ma". - W Unii Europejskiej po prostu nikt po nas nie zapłacze. Jeżeli my nie weźmiemy środków z funduszu odbudowy, to o te środki upomną się inne kraje. I za pięć lat – jeżeli my nie będziemy w funduszu odbudowy, a Niemcy będą - Polska będzie słabsza niż dzisiaj, a Niemcy będą silniejsze niż dzisiaj - mówił.

Gość TVN24 wskazywał, że podmiotowa, realistyczna polityka "nie polega na tym, żeby pokrzyczeć, nie polega na tym, żeby zaspokoić pana Ziobrę i paru posłów z radykalnego skrzydła obozu rządzącego". - A ja mam wrażenie, że dzisiaj w to się zamieniła polityka europejska Prawa i Sprawiedliwości - dodał Zanberg.

