Komisja Europejska rozważa scenariusze na wypadek braku zgody Polski i Węgier. Wśród nich okrojony fundusz

Sprzeciw obu krajów w sprawie unijnego pakietu budżetowego nie zatrzymuje jednak procedury przyjęcia mechanizmu powiązania środków z praworządnością. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie pakietu budżetowego, od przyszłego roku w UE będzie obowiązywało prowizorium budżetowe, a więc fundusze (część) będą wypłacane w oparciu o zapisy przyjęte na rok 2020.

Czas na porozumienie do 7 grudnia

Jak relacjonuje Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli, wysoki rangą przedstawiciel KE przekazał, że optymalnym rozwiązaniem dla Komisji byłby kompromis budżetowy, jednak na wypadek, gdyby nie udało się go uzyskać, jest w przygotowaniu plan awaryjny dotyczący prowizorium.

Źródło w Komisji poinformowało, że czas na wypracowanie porozumienia mija 7 grudnia, a jeśli do tego czasu się to nie uda, zostanie uruchomiony mechanizm prowizoryczny. Podstawy wydatkowania dotyczące większości programów unijnych wygasają wraz z końcem roku. Oznacza to, że w przypadku zastosowania prowizorium, nie będzie nowych projektów, nie będzie mogło być nowych wydatków, które nie były wskazane w dotychczasowym budżecie - wynika z informacji uzyskanych przez korespondenta TVN24.