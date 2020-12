Budka apeluje do premiera, "by nie szedł bardzo złą drogą, która naraża bezpieczeństwo Polski"

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten nie wetował budżetu Unii Europejskiej i zrozumiał, że "bez europejskiej solidarności nie będziemy w stanie zwalczyć kryzysu" wywołanego pandemią COVID-19.

Budka ocenił w czwartek na konferencji prasowej, że rząd prowadzi "bardzo niebezpieczną grę z partnerami w Unii Europejskiej", zapowiadając weto budżetu i nie zgadzając się na mechanizm powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządnością państw członkowskich.

"To kwestia elementarnego bezpieczeństwa nas wszystkich"

- Dziś ważą się losy przyszłych pokoleń, ale również elementarne bezpieczeństwo każdej Polki i każdego Polaka. Wetowanie unijnego budżetu to już nie jest tylko kwestia politycznej rozgrywki w obozie władzy. To przede wszystkim kwestia elementarnego bezpieczeństw nas wszystkich - powiedział Budka.

Dodał, że porozumienie w sprawie unijnego budżetu to także "bezpieczeństwo europejskiego projektu". - Nie chodzi dziś tylko o fundusz obudowy, który może powstać bez Polski, chodzi również o bieżące funkcjonowanie Unii - podkreślił.

Ocenił, że "niepokojące głosy płyną z Brukseli". - Zawetowanie unijnego budżetu to również niższe środki na fundusz spójności, ale to również brak programu Erasmus - polscy studenci mogą zostać pozbawieni wielkiego narzędzia, które pozawala im poznawać Europę, pozwala wymieniać im wiedzę z kolegami i koleżankami z innych krajów - stwierdził. Brak środków na nowe inwestycje, to - według Budki - kolejne niebezpieczeństwo związane z wetowaniem budżetu UE.