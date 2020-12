Uruchomienie środków z funduszu odbudowy z pominięciem Polski i Węgier? Morawiecki: to jest możliwe

Każde państwo może umówić się z innym państwem na jakiś osobny fundusz - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki pytany, czy uruchomienie środków z funduszu odbudowy po epidemii COVID-19 z pominięciem Polski i Węgier jest realne. Dodał, że nie odrzuca dzisiaj możliwości współpracy w ramach funduszu odbudowy, ale uważa, iż "jakkolwiek byłaby ona pożądana, to nie jest tak, że my bez tego funduszu odbudowy nie będziemy remontować dróg, czy budować nowych".

Podczas sesji Q&A na Facebooku premier był pytany o to, jaka jest obecna sytuacja w negocjacjach dotyczących budżetu Unii Europejskiej, jakie były ustalenia podczas niedawnego spotkania z premierem Węgier Viktorem Orbanem i czy jest szansa na osiągnięcie kompromisu w UE. Morawiecki odpowiedział, że sytuacja w odniesieniu do budżetu UE i funduszu odbudowy z naszej perspektywy się nie zmienia. Ocenił, że niektóre kraje członkowskie "wykorzystując instytucje europejskie, próbują 'zaszyć' w prawie wtórnym, w rozporządzeniu inne treści, które nie są jego zdaniem zgodne z europejskimi traktatami, między innymi wprowadzając zależność środków od kwestii praworządności".

- W tym kontekście należy podkreślić, że my się na rozmontowanie Unii Europejskiej takiej, jaką znamy, nie zgadzamy. Gdybyśmy się zgodzili na taki zapis, to za rok, za dwa każdy kraj mógłby pod pretekstem, w sposób arbitralny, zupełnie dowolny, być zaatakowany i w sposób skuteczny mogłyby być mu zabrane środki - powiedział premier. Dodał, że zadający pytanie "pewnie słyszał, że w Portugalii były minister spraw zagranicznych też skrytykował to rozporządzenie, tę regulację unijną". - I o tym właśnie rozmawiałem także z premierem Orbanem, o tej całej sprawie - powiedział szef rządu.