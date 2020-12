"Nie ma innej drogi jak weto". Weta nie ma. Co mówił Zbigniew Ziobro przed szczytem?

Unijni przywódcy porozumieli się w czwartek sprawie budżetu Wspólnoty na lata 2021-27 i funduszu odbudowy. Premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban nie kryli zadowolenia z przyjęcia konkluzji do szczytu w Brukseli. Krytycznie o porozumieniu wyraził się minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Wcześniej wielokrotnie mówił, że Polska powinna zawetować budżet Unii Europejskiej, jeśli znajdą się tam zapisy uzależniające wypłatę środków od praworządności.

W czwartek jedyną negocjowaną kwestią na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli były konkluzje do szczytu. Jak przekazał korespondent TVN24 Maciej Sokołowski, unijni przywódcy potwierdzili ustalenia budżetowe z lipca, więc jeśli chodzi o kwoty w budżecie siedmioletnim i funduszu odbudowy, nie zaszły w tym zakresie żadne zmiany. Zmianie nie uległo również rozporządzenie powiązania budżetu z praworządnością. W dokumencie konkluzji szczytu w Brukseli - który uzyskała Polska Agencja Prasowa w przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej - zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.