Sikorski: sukces jest o tyle, że mogliśmy popełnić samobójstwo, a go nie popełniliśmy

Konkluzje Rady Europejskiej są tylko interpretacją woli jednego z graczy, czyli państw członkowskich - powiedział w rozmowie "Jeden na jeden" w TVN24 europoseł Radosław Sikorski. Były minister spraw zagranicznych dodał, że porozumienie na unijnym szczycie to sukces polskiego rządu "w tym sensie, że mogliśmy popełnić samobójstwo, nie przyjąć dobrego dla nas budżetu i funduszu, a samobójstwa nie popełniliśmy".

Podczas odbywającego się w Brukseli szczytu Unii Europejskiej doszło w czwartek do porozumienia przywódców unijnych w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy, o czym poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Szefowa Komisji Europejskiej napisała, że dzięki porozumieniu 1,8 biliona euro trafi na wsparcie ożywienia gospodarczego i zbudowanie bardziej odpornej, zielonej i cyfrowej Unii Europejskiej. Porozumienie za swój sukces uznali Mateusz Morawiecki i premier Węgier Viktor Orban, którzy wystąpili w czwartek na wspólnej konferencji prasowej.

W piątkowej rozmowie "Jeden na jeden" w TVN24 porozumienie na unijnym szczycie komentował europoseł i były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak stwierdził, jest to sukces polskiego rządu "w tym sensie, że mogliśmy popełnić samobójstwo, nie przyjąć dobrego dla nas budżetu i funduszu, a samobójstwa nie popełniliśmy" - No rzeczywiście takie czasy, że nawet z tego wypada się cieszyć - ocenił.

"Konkluzje Rady są tylko interpretacją woli jednego z graczy"

Sikorski mówił, że "Rada Europejska przyjęła rozporządzenie i to rozporządzenie w niezmienionej treści". - Coś, co było projektem parę dni temu, dzisiaj zaczyna wchodzić w życie. I to jest prawo unijne - stwierdził.

Jak dodał, "konkluzje Rady są tylko interpretacją woli jednego z graczy, czyli państw członkowskich". - Można się spierać, czy to troszeczkę nie opóźni wdrożenia tego rozporządzenia, chociaż z tego co czytam Komisja Europejska zacznie monitorować stan praworządności już. Zresztą już przygotowała raport, który obejmuje wszystkich - powiedział europoseł.

- I gdy tylko Trybunał Sprawiedliwości potwierdzi to, że rozporządzenie jest legalne, zgodne z traktatami to Komisja ma wstecz zacząć ewentualne naruszenia ścigać, żeby przedstawić wnioski Radzie - mówił Sikorski. Według europosła, "trochę ugrał (Viktor - red.) Orban, bo on się boi". - On ma 300 czy 400 procent więcej zakwestionowanych wydatków więcej niż średnia, więc dał sobie furtkę, że może jeszcze ze dwa lata kolegów i rodzinę tymi funduszami zasilać - ocenił.

Sikorski: Ziobro ma w tej sprawie rację

Pytany, czy to Zbigniew Ziobro ma rację, mówiąc, że konkluzje nic nie znaczą, bo obowiązujące jest rozporządzenie, Sikorski stwierdził: "To, że nic nie znaczą, to za mocno powiedziane, ale tak, Ziobro ma w tej sprawie rację". - Tak jak rację miał w lipcu, gdy mówił, że Morawiecki wprowadza w błąd nas, Kaczyńskiego, a może i siebie, sądząc, że już wtedy doprowadził do rozdzielenia pieniędzy od praworządności - komentował.

- Z tym, że Ziobro ma problem. Jego ludzie i on mówili "weto albo śmierć". Weta nie było, no to co teraz? Pozostawać w rządzie, który sprzedał za srebrniki polską suwerenność? - dopytywał europoseł.

Radosław Sikorski zwracał także uwagę, że "ten nowy budżet europejski dla Polski jest gorszy niż ten kończący się o dobrych kilkadziesiąt miliardów euro". - Jak zsumujemy budżet plus Fundusz (Odbudowy - red.) to pieniędzy rzeczywiście jest więcej i to uważam jest dobry rezultat, tylko został osiągnięty już jakiś czas temu - komentował europoseł.

- Wczoraj kwestią było tylko to, czy zablokujemy ten sukces. I po wielkich namysłach, emocjach, po tej całej awanturze, która doprowadziła do wydrenowania resztek kapitału politycznego, jaki mieliśmy w Europie, premier nie popełnił harakiri - dodał.

