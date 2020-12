Byli prezydenci wzywają rządzących do "zaprzestania szantażu"

"Groźba weta wobec unijnego budżetu to działanie szkodliwe dla Polski i jej miejsca w zjednoczonej Europie" - napisali w swoim apelu trzej byli prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. "Nie ma politycznej i społecznej zgody na antyeuropejski kurs, a żadna partia polityczna nie ma mandatu na jego realizację" - dodali, wzywając rządzących o "zaprzestanie szantażowania" państw unijnych.

W poniedziałek trzech byłych prezydentów Polski - Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski - zaapelowało do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i całego rządu w sprawie unijnego budżetu i groźby weta ze strony Polski.

"My, byli Prezydenci Rzeczypospolitej, którzy nie szczędziliśmy sił w pracy na rzecz Polski wolnej, demokratycznej, bezpiecznej, rozwijającej się, szanowanej i wpływowej w rodzinie państw europejskich, wyrażamy dziś nasz niepokój i ostrzegamy!" - rozpoczyna się list byłych prezydentów. Zwrócili się w nim do "wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, do każdego, kto troskę o przyszłość naszego wspólnego dobra przedkłada ponad wąski, partyjny interes i ideologiczne racje".