Hołownia: to robienie z nas wszystkich zakładników obłędu politycznego

To, co mówi Mateusz Morawiecki, jest strasznie smutne, bardzo głupie - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Odniósł się do wystąpienia premiera w Sejmie w sprawie unijnego budżetu. Ocenił, że Morawiecki "obraża 25 pozostałych krajów Unii Europejskiej". - Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, oni wszyscy są dzisiaj tymi naszymi opresorami, a my jedynie jesteśmy ofiarami? - pytał.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej - w związku ze sprzeciwem Polski i Węgier - nie osiągnęły w poniedziałek jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i decyzji w sprawie funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z - przyjętym większością kwalifikowaną - rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością. Sprzeciw obu krajów nie zatrzymuje jednak całej procedury.

W środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu odniósł się do kwestii budżetu UE. Wyraził pogląd, że "praworządność i łamanie praworządności" stało się w Unii Europejskiej "pałką propagandową". - Odrzucamy takie stanowisko, odrzucamy takie podejście - oświadczył premier.

"Strasznie smutne, bardzo głupie"

Szymon Hołowania pytany w "Kropce nad i" w TVN24, czy to było polexitowe wystąpienie, powiedział, że "do polexitu jeszcze daleko, choć oni [politycy obozu rządzącego - przyp. red.] ewidentnie się polaryzują w tej kwestii. - [Jarosław - red.] Kaczyński ma w tej chwili jedyną drogę, aby okopać się na prawej stronie, na prawej flance. [Zbigniew - red.] Ziobro [minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy - red.] co chwilę będzie go podszczypywał, a więc on musi być bardziej radykalny od największego radykała po tej stronie - dodał.

Ocenił, że "to, co mówi Morawiecki jest strasznie smutne, bardzo głupie, jest po prostu robieniem z nas wszystkich zakładników obłędu politycznego".

Powiedział, że "Polska jest dla nas ważna i ważne jest to, żeby po epidemii Polacy mieli ochronę zdrowia, edukację na odpowiednim poziomie, żeby nasze firmy nie upadały i żebyśmy nie zostali po pandemii pozbawieni funduszu pariasami Europy, do czego rząd Mateusza Morawieckiego prowadzi, karmiąc nas głupimi bajkami o narodowej dumie".

- Proszę zobaczyć, jak on obraża w ten sposób 25 pozostałych krajów Unii Europejskiej. To znaczy co? Oni poddają się hegemonii, oni poddają się oligarchii, oni poddali się terrorowi Brukseli? Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, oni wszyscy są dzisiaj tymi naszymi opresorami, a my jedynie jesteśmy ofiarami? - pytał gość TVN24.

Autor:js//now