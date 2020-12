Wiceszef MSZ: jeżeli nie zostanie zaakceptowana nasza czerwona linia, postawimy weto

Rezygnacja z tych pieniędzy jest graniem przyszłością Polski, jest wykolejaniem historii i jest graniem przyszłością naszych dzieci - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z Koalicji Polskiej, odnosząc się do sprawy unijnego budżetu. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że jeżeli nie zostanie zaakceptowa "czerwona linia", to rząd będzie zmuszony postawić weto.

Wiceszef MSZ: jeżeli nie zostanie zaakceptowa nasza czerwona linia, postawimy weto

- Trzeba zrobić wszystko, żeby doprowadzić do porozumienia, natomiast jeżeli nie zostanie zaakcentowana nasza czerwona linia, którą narysowaliśmy nie wczoraj czy miesiąc temu, ale tak naprawdę w 2018 roku (...), to jeżeli dzisiaj ktoś próbuje forsować ten mechanizm - niektóre państwa i Komisja Europejska - to jest jasne, że jeżeli nie będzie rezygnacji z tych propozycji, to wówczas będziemy zmuszeni nie godzić się i zawetować wieloletnie ramy finansowe. Ale mamy cały czas nadzieję na kompromis i rozsądek w tej sprawie - powiedział wiceszef MSZ.