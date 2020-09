Imiona dzieci, które popełniły samobójstwo, na gmachu MEN. Minister: idioci, barbarzyńcy niszczą zabytki

Minister autorów napisów na gmachu ministerstwa edukacji nazywał barbarzyńcami i idiotami. - Zrobili to z pełną premedytacją, to była zaplanowana akcja - mówił Piontkowski, pokazując zdjęcia z kamery monitoringu zamontowanej na budynku. Widać na nich zamaskowane osoby. Ich działania Piontkowski porównał do działań talibów, którzy niszczyli posągi Buddy.

"Panie Ministrze, Elewacja nie ma uczuć. Elewacja nie powiesi się na sznurówkach. Nie skoczy z mostu. Napis z murów można zmyć. Krwi z rąk tych, którzy przyłożyli się do śmierci dzieci - nie" - zwróciła się na Twitterze do Piontkowskiego posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Gdy przypomnieliśmy mu, że w sprawie nastolatków i homofobii w szkołach MEN otrzymywało oficjalne listy, po których nie podjęło działań, i czy uważa, że problem homofobii w szkołach rozwiązywał dotąd w sposób cywilizowany, Piontkowski odparł: - Na razie nie wiemy, dlaczego i kto dokładnie, personalnie, te napisy wykonał. Jeśli pani interpretacja jest prawidłowa, to nie zmienia sytuacji. To są barbarzyńcy i idioci, którzy nie potrafią uhonorować polskiej tradycji i zabytków w Polsce i to należy jednoznacznie potępić - dodał, zwracając się do reporterki portalu TVN24.