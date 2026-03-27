"Budowanie więzi pokoleniowej". TVN24 patronuje akcji Ośrodka Karta

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
"Największa laurka świata". 1,3 miliona podpisów Polaków
Źródło: Fakty po Południu TVN24
1,3 miliona Polaków w 1926 roku podpisało Deklarację o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych - największą laurkę świata. Ośrodek Karta, pod patronatem TVN24, organizuje konkurs dla młodzieży związany z odkrywaniem przeszłości.

Historia w pewnym sensie zatoczyła koło - mówiła wzruszona Agnieszka Knyt, redaktorka naczelna wydawnictwa Ośrodka Karta. - Wzruszam się, bo tę deklarację podpisał mój dziadek, który był mi bardzo bliski - wyjaśniła.

Wzruszenie jest zrozumiałe. Knyt znalazła bowiem podpis swojego dziadka, Wacława Kokoszki, sprzed stu lat - gdy ten był jeszcze dzieckiem. Miał wówczas 11 lat i był uczniem szkoły powszechnej w Sitnem pod Warszawą.

- Moi dziadkowie mieszkali w małej wsi na Mazowszu. Byli prostymi rolnikami, ale dziadek zawsze miał niesamowitą ciekawość świata. Jako pierwszy w ogóle z tej wsi zrobił maturę - wspomniała.

Kokoszka był jednym z 1,3 miliona Polaków, którzy w 1926 roku podpisali Deklarację o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych - największą laurkę świata.

Źródło: Katherine Frey / The Washington Post / Getty Images

To 111 tomów, w których sto lat temu zebrano podpisy Polaków w podzięce Stanom Zjednoczonym za pomoc w odzyskaniu niepodległości i pomoc humanitarną na ogromną skalę.

Znaczenie tej pomocy wyjaśnił redaktor naczelny kwartalnika "Karta" Zbigniew Gluza - Ta pomoc była ratunkowa. To nie jest przesada. Przecież tak naprawdę pierwsza wojna światowa rozgrywała się na ziemiach polskich w dużej mierze i była dramatycznie wyniszczająca - ocenił.

"Wtedy była ambicja, żeby podpisywać się równo i ładnie"

Wśród sygnatariuszy był również 10-letni Jan Jasak, dziadek Agnieszki Lubelskiej z fundacji Ośrodka Karta. - To było dla mnie bardzo osobiste przeżycie, gdy człowiek nieżyjący od kilkudziesięciu lat jest podpisany. Jest dowód na to, że istniał, że przeżył - stwierdziła.

Najwięcej podpisów jest właśnie uczniów, nauczycieli, całych społeczności szkolnych. Najmłodsi sygnatariusze mieli zaledwie 7-8 lat.

Takich dowodów istnienia ten wyjątkowy dokument jest pełen. Wśród nich był nieżyjący już Cyprian Skwarek, z którym kilka lat temu rozmawiała Brygida Grysiak.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Miał 10 lat, gdy złożył swój podpis. - Tak wygląda, że ostatnim żyjącym świadkiem jestem ja - powiedział.

- Wszyscy koledzy podpisywali. Wtedy ambicja była, żeby podpisać się ładnie i wyraźnie - wspominał Skwarek.

Dziś, dzięki staraniom Ośrodka Karta, każdy może poszukać podpisu swojego przodka. Poszukałam więc i ja.

Źródło: TVN24

Znalazłam moją prababcię, Janinę Ciasiówną. Podpisując deklarację miała 13 lat i była uczennicą Koedukacyjnego Gimnazjum w Kamiennej.

"Lekcja historii na żywo"

Te podpisy często są impulsem do szukania korzeni: dokumentów, zdjęć i śladów po tych, których już nie ma. - Nie znam nikogo, kto, znajdując ten podpis, nie chciałby się dowiedzieć, co było dalej - oceniła Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka Karta.

Dla mnie podpis też był początkiem, który zaprowadził mnie najpierw do dawnej szkoły, a ostatecznie, do Archiwum Państwowego w Kielcach.

- Mamy akt urodzenia, później mamy te protokoły szkolne, wiemy, jak mieli na imię rodzice, więc już możemy trafić na jakieś konkretne informacje, które dotyczą danej osoby - powiedział Konrad Maj pracujący w tym archiwum, pokazując dokumenty dotyczące mojej prababci.

Dla Agnieszki Lubelskiej podpis był przyczynkiem do sięgnięcia po dokumenty z domowego archiwum. W tym do własnoręcznie spisanych wspomnień dziadka, który był ułanem i na przymusowych robotach w Niemczech poznał przyszłą żonę.

- Pokazałam to moim dzieciom. One wiedziały, że dziadek był ułanem, że był na robotach, ale nie widziały dokumentów ani zdjęć. Były zachwycone. Miały lekcję historii na żywo - opowiedziała.

Agnieszka Knyt dzięki podpisowi dowiedziała się o swoich przodkach więcej, bo więcej zaczęło się o historii mówić w jej rodzinie.

- Mój tata mimochodem powiedział: a bo jak tata był w AK. A ja: Jak to? Dziadek był w AK? No tak, nie mówiłem ci? - wspomniała.

Konkurs "Zbiorowy portret stulecia"

Do takich rozmów i takich poszukiwań Ośrodek Karta zachęca młodzież. Stąd konkurs "Zbiorowy portret stulecia" organizowany pod patronatem TVN24. Fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu "Szkoła Ucząca Się".

- Konkurs polega na gromadzeniu strzępów z przeszłości dotyczących biografii ludzi, którzy podpisali się pod deklaracją i pokazywaniu tych lokalnych bohaterów całemu światu - mówi Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka Karta.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat. Prace powinny być realizowane zespołowo (3–5 osób) pod opieką tutorską (nauczyciela/nauczycielki, bibliotekarza/bibliotekarki, animatora/ki kultury itp.).

Na czym polega wyzwanie? Chodzi o znalezienie źródeł i zrekonstruowanie osobistych i zawodowych losów pojedynczych osób lub grup, odnalezienie sygnatariuszy związanych z regionem, szkołą lub rodziną i opowiedzenie ich historii w atrakcyjnej, nowoczesnej, dowolnie wybranej formie (film, podcast, wirtualna wystawa, komiks, StoryMap, zin i inne).

Karta czeka na prace do 5 maja. Wszystkie szczegóły, regulamin, niezbędne instrukcje i przede wszystkim podpisy, można znaleźć na stronie polska1926.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

- Wśród znajomych i przyjaciół rozbudziłam taką ciekawość. Wiem, że sporo osób szukało i znalazło swoich przodków - oceniła Agnieszka Lubelska.

- Bardzo bym zachęcała młodzież, żeby poszukali swoich przodków, żeby rozmawiali o tych rzeczach. To budowanie więzi pokoleniowej i fundamentu swojej tożsamości - podkreśliła Agnieszka Knyt.

Akcja ratunkowa po śnieżycy we włoskiej Emilii-Romanii
Śnieżyca zasypała 100 aut we Włoszech
METEO
imageTitle
Finał sezonu bez Żyły. "Nie ma już co analizować"
EUROSPORT
shutterstock_2664455553_1
25-latka poddała się eutanazji. "Chcę po prostu odejść spokojnie"
Zdrowie
imageTitle
Polacy poznali rywali w walce o mistrzostwa Europy
EUROSPORT
32 min
pc
Firma za 5 tysięcy, kampania warta 11 milionów. Jak to możliwe?
Czarno na białym. Podcast
Piotr Serafin
Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia
BIZNES
pap_20100825_05U
Ile rakiet ma jeszcze Iran? Część może "czekać w ukryciu"
Świat
Franciszkańska 3
Sąd: "Franciszkańska 3" nie była atakiem na Kościół
Polska
WOT
Twierdziła, że dowódca miał ją napastować. Decyzja prokuratury
Poznań
Paznokcie usługi kosmetyczne salon
76 wizyt u kosmetyczki, wypad do Meksyku. "Zniewaga wobec każdego podatnika"
Świat
Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia
WARSZAWA
pap_20250925_1UW
Polska z najlepszym wynikiem w NATO. Za nami nawet USA
BIZNES
imageTitle
Podwójny sukces Vingegaarda w Katalonii
EUROSPORT
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
WARSZAWA
Postrzelony wilk
Pomylił wilka z lisem i zastrzelił. Sąd uniewinnił myśliwego
Trójmiasto
Do kolizji doszło na Woli
Jechał śmieciarką, uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany
WARSZAWA
Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem, zimno
W weekend może zagrzmieć. Co przyniesie nowy tydzień?
METEO
Sejm
Emocje w Sejmie. Waldemar Żurek musiał opuścić salę
Polska
imageTitle
Przygnębiający konkurs Stocha. "Głowa dawno odmówiła posłuszeństwa"
EUROSPORT
Wypadek przy rondzie ONZ (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki kobiety, w mieszkaniu 57-latek. Nie mogą go na razie przesłuchać
Poznań
Kleszcz afrykański z rodzaju Hyalomma
Groźne patogeny w kleszczach znalezionych w Polsce
METEO
imageTitle
Prevc nie dał szans rywalom. Występ Polaków do zapomnienia
EUROSPORT
shutterstock_2629177967
Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu
WARSZAWA
Bogucki w rozmowie z Radomirem Witem
Nerwowa reakcja szefa kancelarii prezydenta na pytania reportera
Polska
medelin kolumbia shutterstock_1820422349
Steward wyszedł z samolotu i ślad po nim zaginął
Świat
imageTitle
Dramatyczny upadek. Embacher runął na zeskok
EUROSPORT
zmiana czasu zegar AdobeStock_1007074056
Jedna godzina mniej snu, więcej zawałów. Badacze ostrzegają przed zmianą czasu
Anna Bielecka
Donald Trump
Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii
BIZNES
imageTitle
Obecność Świątek potwierdzona. Wymarzona obsada
EUROSPORT
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
BIZNES

