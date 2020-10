"Kto będzie tam pracował? Przecież nie odejdziemy ze szpitali od naszych pacjentów pracować na stadionie"

Dać powierzchnię to jest najprostsza rzecz, a ją trzeba urządzić, przystosować do warunków, gdzie się udziela świadczeń medycznych i zapewnić kadrę - mówiła o budowie tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie i mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

"Tam musi być również specjalistyczny personel"

- Pytanie moje jest również - kto będzie tam pracował? Przecież my nie odejdziemy ze szpitali od naszych pacjentów, od łóżek i nie pójdziemy pracować tam na stadionie w tych salach. Tam musi być również specjalistyczny personel. Tam można dać służby pomocnicze, można dać wojsko, które będzie się na przykład zajmować transportem tych pacjentów, ale leczyć muszą ich lekarze. Respiratory, jeśli będą, to muszą je obsługiwać anestezjolodzy. Nie wiem, czy plan na ten temat również jest czy tylko powierzchnia - pytała doktor.

Wyjaśniała, że leczenie tlenem czy obsługa respiratora to nie jest tylko "wciskanie guzika", a również monitorowanie pacjenta. - Dać powierzchnię to jest najprostsza rzecz, a ją trzeba urządzić, przystosować do warunków, gdzie się udziela świadczeń medycznych i zapewnić kadrę. Jeśli tak się stanie to dobrze, jeśli tego nie będzie, to nam nie rozwiązuje na dziś problemu - dodała. Zaznaczyła również, że warunki polowe to "absolutna ostateczność".