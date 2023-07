Budka chciał rozpatrzenia uchwały w sprawie mechanizmów solidarnościowych. Fogiel: niech nie używa zasłony dymnej

Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej zaapelował do rządu, aby ten skorzystał z mechanizmu unijnej pomocy za przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Na sejmowej mównicy pojawił się też Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, który wezwał Budkę, by raczej mówił o zgodzie "na przymusową relokację nielegalnych emigrantów" i "nie używał zasłony dymnej". W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa spotkanie klubów i kół parlamentarnych z premierem w sprawie relokacji migrantów. Nie pojawili się na nim przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050.

Na początku czwartkowych obrad Sejm nie zgodził się na zgłoszony przez szefa klubu KO Borysa Budkę wniosek formalny, by ogłosić przerwę i zwołać Konwent Seniorów, by uzupełnić porządek obrad o rozpatrzenie uchwały wzywającej rząd do "skorzystania z przewidzianych prawem Unii Europejskiej mechanizmów solidarnościowych i zapewnienia prawnych interesów RP".