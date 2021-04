"Żeby przeprosiny były realne, premier musiałby podać swój rząd do dymisji"

Nie ma warunkowych przeprosin. Premier Mateusz Morawiecki powinien przeprosić za Łukasza Szumowskiego, Jacka Sasina, Zbigniewa Ziobrę, przeprosić za tych wszystkich, którzy łamią w Polsce prawo - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Tak skomentował piątkowe słowa szefa rządu, który, składając świąteczne życzenia, przeprosił Polaków. Budka ocenił, że "dzisiaj te orędzia, te filmiki, to pakowanie pieniędzy w propagandę już nic nie daje".

Premier Mateusz Morawiecki opublikował w piątek na swoim profilu na Facebooku nagranie, na którym - składając życzenia świąteczne - apeluje między innymi o pozostanie w Wielkanoc w domu. Mówił też o walce z pandemią COVID-19. - Żałuję, że postawy odpowiedzialności czasami zabrakło nam jako politykom. Nie mogę cofnąć czasu, ale sam też bym dziś pewne kwestie opisywał inaczej. Dlatego dziś za te momenty chcę państwa przeprosić z nadzieją, że ten gest pojednania będzie nam towarzyszył w nadchodzących, trudnych tygodniach – powiedział Morawiecki.

"Żeby przeprosiny były realne, to musiałby podać swój rząd do dymisji"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka komentował w rozmowie z TVN24 słowa szefa rządu.

- Przede wszystkim nie ma warunkowych przeprosin. Pan premier Morawiecki powinien przeprosić za (Łukasza - red.) Szumowskiego, (Jacka) Sasina, (Zbigniewa) Ziobrę, przeprosić za tych wszystkich, którzy łamią w Polsce prawo – ocenił. - Po drugie, żeby przeprosiny były realne, to musiałby podać swój rząd do dymisji – dodał Budka. Według niego "dzisiaj te orędzia, te filmiki, to pakowanie pieniędzy w propagandę już nic nie daje".

- Morawiecki przede wszystkim powinien przeprosić za spotkanie z (Matteo – red.) Salvinim i (Viktorem) Orbanem, kiedy w Polsce dramatycznie wzrasta liczba śmiertelnych ofiar covid, kiedy mamy bałagan ze szczepionkami, z którym rząd nie umie sobie poradzić – mówił dalej szef PO. Jak wskazywał, "Morawiecki wybiera się na spotkanie z proputinowskimi politykami, podczas gdy na Ukrainie widać coraz większą nerwowość w związku z wojskami, które gromadzą się przy jej granicach".

Z premierem Węgier Viktorem Orbanem i liderem włoskiej Ligi Matteo Salvinim premier Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek w Budapeszcie. Rozmowa dotyczyła między innymi opuszczenia Europejskiej Partii Ludowej (EPL) przez Fidesz. - Spotkaliśmy się tutaj, aby zaplanować przyszłość - mówił po spotkaniu Orban. - Zgadzamy się co do tego, że chcemy renesansu Europy i będziemy współpracować, aby ten cel zrealizować – dodał. Wśród tematów rozmów była też między innymi reakcja Unii Europejskiej na epidemię COVID-19.

"Dzisiaj pan premier Morawiecki jest jak dziecko we mgle"

Jak mówił Budka, "dzisiaj pan premier Morawiecki jest jak dziecko we mgle". - On wie doskonale, że (Jarosław - red.) Kaczyński już wyrok na niego wydał, wyrok polityczny, że niedługo nie będzie premierem i stara się tę egzekucję polityczną własnego obozu odwlec w czasie. Ale czy przez to Polska jest bezpieczniejsza? Czy przez to Polki i Polacy mogą czuć się bezpieczniejsi w covidzie? Nie. Dzisiaj Morawiecki zajmuje się wszystkim, tylko nie realnym rządzeniem – ocenił.

Przyznał, że odnosi wrażenie, iż "pan premier Morawiecki jest już bardzo zmęczony". - Że on by wolał wrócić do jakiegoś banku, realizować swoje powerpointowskie wykresy, pokazywać tabletki zagranicznym inwestorom, sprzedawać kredyty hipoteczne, doradzać być może kolejnemu premierowi z Platformy Obywatelskiej. Ale na pewno ostatnią rzeczą, którą się nadaje jest rządzenie państwem – dodał Budka.

"Ich łączą tylko pieniądze, stanowiska, interesy, wpływy"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej był również pytany o sytuację w Zjednoczonej Prawicy w kontekście słów wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina z programu "Sprawdzam" w TVN24. Gowin mówił między innymi, że "zgadza się z diagnozą formułowaną przez część komentatorów, że jeżeli nie powstrzymamy skali konfliktów i różnic wewnątrz obozu, to "skala rozbieżności przekroczy jakąś masę krytyczną, a konsekwencją będę przedterminowe wybory". Odniósł się także do sporu na tle przywództwa w Porozumieniu.

Według Budki "widać na pierwszy rzut oka", że członkowie koalicji rządzącej są podzieleni. - Ich łączą tylko pieniądze, stanowiska, interesy, wpływy. Nie ma tam jakiegoś głębszego ducha, który by ich spajał – ocenił.

Zaznaczył przy tym, że "polityka powinno się pozbawiać po czynach, a nie po słowach". - Jeżeli Jarosław Gowin wie, że Kaczyński chciał mu zabrać partię, jeżeli mówi, że tam ich nic nie łączy, że tam są skłóceni, to wymagałbym jakiegoś konkretnego kroku. Można zapytać: dlaczego jeszcze, Jarku, jesteś w tej złej koalicji? Czy lepiej jest ratować Polskę, czy dalej ją zatapiać, jak robicie to od dłuższego czasu? – pytał Budka.

"Jesteśmy w każdej chwili gotowi do wyborów"

Szef PO mówił także o ewentualnej opcji przedterminowych wyborów parlamentarnych. - Jako opozycja jesteśmy w każdej chwili gotowi do wyborów. Każdy dzień, który będzie bez tego rządu, skompromitowanego, pokłóconego, będzie dniem lepszym dla Polski. Niestety dla tej pory tylko na takich zapowiedziach się kończy – powiedział.

Zauważył, że "rząd techniczny jest niezbędny, by przedterminowe wybory odbyły się we właściwy sposób". - Jestem przekonany, że jeżeli Jarosław Gowin mówi prawdę, to znajdziemy większość w Sejmie, by stworzyć rząd techniczny, który uporządkuje najważniejsze sprawy, zagwarantuje odpartyjnienie państwa i który na jesieni przeprowadzi demokratyczne, uczciwe i sprawiedliwe wybory – dodał Budka.

