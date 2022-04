Kliczko mówi o ludobójstwie. "To nie operacja specjalna. To cywile, którzy mają przestrzelone głowy i ręce związane za plecami"

- To, co się dzieje tu i w całej Ukrainie, to nie jest operacja specjalna. To nie są obiekty wojskowe. To są cywile, którzy mają przestrzelone głowy i ręce związane za plecami - powiedział Kliczko. - To ludobójstwo ludności ukraińskiej. To właśnie robi reżim rosyjski, reżim Putina, armia rosyjska. Zabijają cywilów. Strzelają w głowy ludziom, którzy mają związane ręce - opisał.