Śledczy na miejscu zbrodni w Buczy muszą działać szybko. Czas działa na niekorzyść

Prof. dr hab. Paweł Wiliński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w "Faktach po Faktach" w TVN24 powiedział, że w tej sprawie "słychać nawołania do tego, żeby jechać tam i zbierać (dowody zbrodni)". – Prokuratorzy ukraińscy na pewno już to robią, ale przedstawiciele biura prokuratora powinni być na miejscu, w Buczy, w Irpieniu i innych miejscach, i przyglądać się i pomagać – stwierdził.

Wiliński przyznał, że "spodziewałby się tego i by sobie tego życzył", by za zbrodnię w Buczy odpowiedział Władimir Putin i rosyjscy żołnierze z 64. Piechoty Zmechanizowanej. – Tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy mieli zgromadzone informacje i dowody o tym, że takie zarzuty tym osobom można postawić – zastrzegł.

Wiliński: trzeba działać szybciej niż szybko, bo dowody zbrodni się zacierają

Wiliński stwierdził, że w przypadku zbrodni, którą popełniono w Buczy, prawnicy zajmujący się międzynarodowym postępowaniem karnym "wiedzą, że teraz trzeba działać". - Teraz trzeba zbierać informacje o zbrodniach, które tam są popełniane. To, co się dzieje, jest okropne, nosi znamiona zbrodni wojennych, ale od stwierdzenia, że tam prawdopodobnie popełniono zbrodnie, do pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności, jest ogromnie długa droga – zastrzegł.