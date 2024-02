Brzezinski: To dla mnie ogromny symbol. 70 ton, które będzie bronić Polski

Ambasador USA Mark Brzezinski wziął udział w ceremonii otwarcia Regionalnego Centrum Kompetencyjnego czołgów Abrams. - Jako Amerykanin o polskich korzeniach muszę powiedzieć, że to dla mnie ogromny symbol, kiedy widzę czołg M1 Abrams - topowy, jeden z najlepszych czołgów na świecie - tutaj, na polskiej ziemi - powiedział.

We wtorek w Poznaniu odbyła się ceremonia otwarcia Regionalnego Centrum Kompetencyjnego czołgów Abrams. W 2022 roku Polska zawarła z USA umowę na dostawę 250 czołgów Abrams wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zgodnie z założeniami, całość zostanie zrealizowana do końca 2026 roku.

Brzezinski: to jest 70 ton, które będzie bronić Polski

Na ceremonii przemawiał ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. - Jako Amerykanin o polskich korzeniach muszę powiedzieć, że to dla mnie ogromny symbol, kiedy widzę czołg M1 Abrams - topowy, jeden z najlepszych czołgów na świecie - tutaj na polskiej ziemi - mówił.

- To jest polski czołg, nie amerykański. To 70 ton, które będą chronić Polskę - powiedział ambasador, pokazując czołg Abrams.

Mark Brzezinski TVN24

Wspomniał, jak 30 lat temu pierwszy raz przyjechał do Polski. - Przyjechałem do Krakowa, byłem wtedy stypendystą Fulbrighta. Pamiętam, jak żołnierze radzieccy śpiewali swoje pieśni, robiąc rano przebieżki po Krakowie. To, że widzę w tej chwili czołg Abrams dbający o polskie bezpieczeństwo, to jest coś, co dla mnie niezwykle wiele znaczy - podkreślił.

Dodał, że "to znaczy wiele również dla rządu amerykańskiego i dla prezydenta Joe Bidena". - To centrum kompetencyjne jest fantastycznym przykładem tego, co jest możliwe, kiedy nasze państwa współpracują. A Stany Zjednoczone są dumne, że mogą współpracować z polską branżą, szczególnie, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa - powiedział.

Dodał, że "utworzenie tego centrum pomaga zarówno bronić, jak i odstraszać na wschodniej flance NATO". - Jest przykładem pogłębienia relacji amerykańsko-polskich właśnie w obszarze obronności. To kluczowe dla bezpieczeństwa całego regionu - stwierdził Brzezinski.

- Polska jest bezpieczna i Polska jest zabezpieczona - podsumował, mówiąc po polsku.

Brzezinski na ceremonii otwarcia Regionalnego Centrum Kompetencyjnego czołgów Abrams TVN24

Brzezinski: Stany Zjednoczone zawsze będą stały u boku Polski i NATO

Brzezinski nawiązał też do wojny w Ukrainie. - Zbliżamy się do drugiej rocznicy od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Więc musimy pamiętać, o co toczy się ta walka - o wolność nie tylko dla Ukraińców, ale dla nas wszystkich - podkreślił.

- Musimy ciągle wspierać Ukrainę, pomagać jej w obronie. Musimy utrzymać jedność w ramach NATO, ponieważ sojusz NATO to nasza największa moc. Stany Zjednoczone zawsze będą stały u boku Polski i NATO - zapewnił.

Autorka/Autor:ads/ft

Źródło: TVN24