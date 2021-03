Brytyjska mutacja to "inny, groźniejszy przeciwnik"

Resort zdrowia potwierdził w czwartek 27 278 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To drugi najwyższy dzienny bilans od początku epidemii COVID-19 w Polsce. Dotychczasowy najwyższy bilans (27 875) potwierdzono podczas jesiennej fali, 7 listopada.

O to, na jakim etapie walki z epidemią jesteśmy pytany był na antenie TVN24 chemik, profesor Marcin Drąg z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej. - Jesteśmy w tym okresie roku, gdy układ immunologiczny jest bardzo słaby: jest bardzo duża zaraźliwość, okres grypowy. Zwykle co roku w tym okresie jest dużo zachorowań na grypę, a koronawirus wykorzystuje tę sytuację - zauważył.

Kiedy możemy się spodziewać, że codzienne dane epidemiologiczne zaczną spadać? - Musimy poczekać co najmniej tydzień i obserwować całą sytuację. Myślę, że to kwestia dwóch tygodni, kiedy sytuacja się ustabilizuje. Widzieliśmy to w zeszłym roku przy pierwszej i drugiej fali. Myślę, że tutaj będzie taka sama reakcja - ocenił.