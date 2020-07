To wielki sukces od strony finansowej i całej architektury nadzoru nad środkami budżetowymi - przekazał na porannej konferencji prasowej w Brukseli po unijnym szczycie premier Mateusz Morawiecki. - Polska otrzyma około 125 miliardów euro w bezpośrednich dotacjach. To jest kwota, której nigdy nie było - powiedział szef rządu na wspólnej konferencji z węgierskim premierem Viktorem Orbanem.

- Europa potrzebuje olbrzymiego zastrzyku inwestycyjnego, wspólna praca Grupy Wyszehradzkiej i koordynacja naszych wspólnych działań doprowadziła do tego ogromnego sukcesu. To wielki sukces od strony finansowej, ale także architektury nadzoru nad środkami budżetowymi - stwierdził premier Polski.

Morawiecki przekazał także, że "w porozumieniu nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy praworządnością a środkami budżetowymi". - Co więcej, jak uzgodniliśmy to ze służbami prawnymi, ten mechanizm, który ma być wypracowany, będzie jednocześnie podlegał walidacji Rady Europejskiej. Rada Europejska - jest to tam wyraźnie napisane - to jednomyślność. Bez zgody Węgier, bez zgody Polski, bez zgody Grupy Wyszehradzkiej nic się tutaj nie zadzieje - powiedział.