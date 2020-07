"Zawieraliśmy niezliczoną ilość sojuszy". Morawiecki o przebiegu negocjacji

Przywódcy państw Unii Europejskiej uzgodnili porozumienie dotyczące wieloletniego unijnego budżetu oraz pakietu dla gospodarki oferującego dotacje i pożyczki, aby przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19 . Porozumienie zawarte na unijnym szczycie we wtorek nad ranem daje Polsce ponad 124 miliardów euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami to 160 miliardów euro w cenach bieżących.

Morawiecki: postawiliśmy weto dla skąpstwa i podziału

- To był maraton dyskusji, różnych sporów, argumentacji - powiedział Morawiecki, odnosząc się do przebiegu rozmów między unijnymi przywódcami. - Ten maraton, ta sztafeta bardzo się opłaciła. To były trudne, ale bardzo dobre rozmowy - ocenił. Według premiera "Polska na pewno liczy się bardziej niż kilka lat temu". - Nie mamy tylko głosu doradczego, ale mamy głos decydujący albo współdecydujący - przekonywał.

"Dodatkowe ogromne pieniądze dla Polski"

Ocenił jednocześnie, że polska "siła, skuteczność, umiejętność perswazji oraz budowania koalicji" pokazały, że "jesteśmy dzisiaj w jednej Europie". - Polska doprowadziła razem z innymi partnerami również do tego, że mamy dzisiaj bardzo dobry budżet dla Europy, nie tylko wieloletnich ram finansowych, tych siedmiu najbliższych lat, ale również dodatkowo Fundusz Odbudowy, o którym jeszcze nikt nie mówił kilka miesięcy temu. A to dodatkowe ogromne pieniądze dla Polski - wskazał.

Premier: nie ma uzależnienia środków europejskich od tak zwanej praworządności

Morawiecki na konferencji mówił także o kwestii powiązania budżetu unijnego z przestrzeganiem praworządności. - Tego nie ma - powiedział premier. - Nie ma uzależnienia środków z budżetu europejskiego od tak zwanej praworządności, co do której osobnym nurtem toczy się spór, i to spór od dwóch, trzech lat z Unią Europejską, co do którego razem z premierem Orbanem zaapelowaliśmy, żeby już skończyć, mówiąc kolokwialnie, gonić tego króliczka i postawić tę procedurę artykułu siódmego do samego końca - dodał.