"Niekoloryzowany obraz pandemii". Reportaż "Brudna strefa" w TVN24 i TVN24 GO

Film dokumentalny "Brudna strefa. Koronawirus w Polsce" ukazuje kulisy pracy tych, którzy każdego dnia narażają swoje życie i zdrowie, niosąc pomoc w czasie pandemii. Kamery reporterów "Superwizjera" zajrzały do karetek i na oddziały szpitalne. Jak mówi współautor i producent Jarosław Jabrzyk, jest to "niekoloryzowany obraz pandemii COVID-19 w naszym kraju". Dokument wyemitowany zostanie o godzinie 20 w TVN24, będzie też dostępny w TVN24 GO.

Dziennikarze "Superwizjera" przez ponad miesiąc towarzyszyli z kamerą tym, którzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią: ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom. Kamery zajrzały do karetek, na odziały szpitalne, czyli tam, gdzie każdego dnia toczy się walka o życie i zdrowie tysięcy ludzi. Tak powstał reportaż "Brudna strefa. Koronawirus w Polsce".

"Niekoloryzowany obraz pandemii COVID-19"

Jak polska ochrona zdrowia, czyli system, który już wcześniej nie funkcjonował sprawnie, radzi sobie z pandemią? Co myślą i czują ci, dla których strach, złość, stres i kontakt z koronawirusem to codzienność? To pytania, na które odpowiadają twórcy materiału. W filmie oddano również głos ekspertom, którzy opisują, jak radzimy sobie z pandemią jako społeczeństwo.

- Chcieliśmy wejść z kamerą jak najbliżej, ale nie ingerować w przebieg wydarzeń, jakich byliśmy świadkami. Dziennikarze montowali kamery w karetkach, weszli na oddziały zakaźne, na SOR szpitali jednoimiennych. Interesowały nas emocje, opinie i trud pracy ludzi na pierwszej linii frontu. To niekoloryzowany obraz pandemii COVID-19 w naszym kraju - powiedział Jarosław Jabrzyk, współautor i producent filmu.

Jabrzyk: chcieliśmy pokazać, co ta pandemia w nas uruchomiła

- Drugim założeniem, które sobie przyjęliśmy, to stanąć nieco z boku tego wszystkiego, pokazać to z perspektywy socjologicznej. Pokazać, jak zmieniamy się jako społeczeństwo, co to o nas mówi, co ta pandemia w nas uruchomiła i jakie cechy naszego społeczeństwa pokazała - wskazywał Jabrzyk w sobotniej rozmowie na antenie TVN24.

- Ludzie, kiedy zobaczyli, że ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki są zagrożeni, doskonale zrozumieli, że system im nie pomoże, że oni sami muszą stanąć na wysokości zadania i się w to zaangażować - dodał.

Jabrzyk o dokumencie Brudna strefa. Koronawirus w Polsce": chcieliśmy pokazać, co ta pandemia w nas uruchomiła TVN24

Dokument w TVN24 i TVN24 GO

Reportaż "Brudna strefa. Koronawirus w Polsce" miał premierę w środę 27 maja na Playerze. Siedem dni później, 3 czerwca, materiał pokazała stacja TVN. W sobotę 6 czerwca dokument będzie można obejrzeć na antenie TVN24 o godzinie 20.00. Będzie go też można zobaczyć na platformie TVN24 GO.

Autor:kb, mjz//rzw