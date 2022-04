Bronisław Komorowski: chciałbym podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że chyba jedyny dzisiaj przypominał rocznicę zbrodni katyńskiej

Były prezydent Bronisław Komorowski mówił w niedzielę w "Faktach po Faktach" w TVN24, że dobrze, że prezydent Andrzej Duda chce podjąć kroki w sprawie rozstrzygnięcia sprawy zbrodni katyńskiej przed trybunałami międzynarodowymi. - Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, wyrażając wdzięczność panu prezydentowi za to, że on chyba jedyny dzisiaj w ogóle mówił cokolwiek i przypominał rocznicę zbrodni katyńskiej - dodał.

Komorowski: nie można Rosji odpuszczać, jeśli chodzi o dochodzenie prawdy

Przypomniał, że "strona rosyjska po przemianach ustrojowych i po rozpadzie Związku Radzieckiego przyznała się do zbrodni, ale nie ujawniła ani dokumentów, ani nie dała właściwie żadnego zadośćuczynienia". - Dobrze, że pan prezydent mówi, że tego Polska nie odpuści, że on także - dodał.

- Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, też wyrażając pewną wdzięczność panu prezydentowi za to, że on chyba jedyny dzisiaj w ogóle mówił cokolwiek i przypominał rocznicę zbrodni katyńskiej - mówił Komorowski. - Tak jakby 12. rocznica katastrofy smoleńskiej przykryła tamtą zbrodnię rosyjską. Jest w tym coś niezdrowego. Przecież to nie jest tak, że jedno może i powinno wypierać drugie z naszej pamięci - stwierdził.

Komorowski: Kaczyński próbuje zagospodarować nową falę niechęci do Rosji

Został też zapytany, co sądzi na temat tego, że przy okazji 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński powraca do tematu podejrzenia zamachu i raportu komisji Antoniego Macierewicza na temat katastrofy. - Przypuszczam, że po prostu próbuje w ten sposób scementować własnych wyborców, tę część także opinii publicznej, która uwierzyła w brednie Macierewicza o zamachu, o jakiejś zbrodni związanej z tą katastrofą - ocenił.

- Myślę, że Jarosław Kaczyński próbuje to zrobić dlatego, że zorientował się, że dzisiaj mamy do czynienia z ogromnym narastaniem fali niechęci do Rosji, więc łatwiej będzie także pewnie zwracać uwagę na niewątpliwe też niedociągnięcia i błędy popełnione przez na przykład rosyjskich dyżurnych ruchu lotniczego na lotnisku w Smoleńsku niż na te błędy polskie, które doprowadziły do faktu lądowania mimo niesprzyjających warunków, a co było główną przyczyną katastrofy - mówił Komorowski.