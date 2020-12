Brązowy BohaterON i nagroda publiczności. Dziennikarze Mateusz Kudła i Łukasz Kazek nagrodzeni

Reporter TVN24 Mateusz Kudła i dziennikarz Łukasz Kazek dostali brązowego BohaterONa oraz nagrodę publiczności za kanał w serwisie YouTube "History Hiking", w którym popularyzują wiedzę historyczną. - Dedykujemy tę nagrodę ludziom, których poznaliśmy przez ostatnie lata, którzy już odeszli - powiedział Łukasz Kazek, odbierając nagrodę. - Pan Ryszard Horowitz powiedział takie słowa, które wciąż tkwią mi w głowie, że historia cały czas się powtarza, co kilkadziesiąt lat dzieje się to samo i to samo, w kółko i w kółko. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tych słowach, żebyśmy szanowali historię nie tylko pamiętając o przeszłości, ale i wyciągając z niej wnioski - mówił Mateusz Kudła.

Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną - w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Laureaci Nagrody zostali wyłonieni w siedmiu kategoriach: firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, dziennikarz, organizacja non profit i pasjonat. W każdej z nich trzy wyróżnienia - brązowy, srebrny i złoty BohaterON - przyznali członkowie Kapituły Nagrody, a jedno - Złoty BohaterON Publiczności - internauci w głosowaniu.

Mateusz Kudła i Łukasz Kazek dostali nagrody za kanał w serwisie YouTube "History Hiking" TVN24

Brązowy BohaterON i nagroda publiczności

Mateusz Kudła i Łukasz Kazek dostali brązowego BohaterONa oraz nagrodę publiczności za kanał w serwisie YouTube "History Hiking", w którym popularyzują wiedzę historyczną. Co tydzień - w każdy czwartek o godzinie 20 - publikują kilkunastominutowy odcinek prezentujący wybrane zagadnienie związane z historią Polski i Europy.

Dziennikarze Mateusz Kudła i Łukasz Kazek nagrodzeni TVN24

"Dedykujemy tę nagrodę ludziom, których poznaliśmy przez ostatnie lata, którzy już odeszli"

- Dedykujemy tę nagrodę ludziom, których poznaliśmy przez ostatnie lata, którzy już odeszli. A ostatnio odszedł doktor Jacek Wilczur, który był żołnierzem Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, człowiekiem, o którym robiliśmy reportaż z Mateuszem - powiedział Łukasz Kazek, odbierając nagrodę.

- I on nam zawsze powtarzał tak: pamiętajcie chłopaki, że każdy dyktator, który rozpoczyna jakiekolwiek szaleństwo swojej zbrodni zawsze zaczyna od swojego narodu. I takim był Hitler. Pierwszymi jego ofiarami byli jego przeciwnicy polityczni. Byli też Świadkowie Jehowy. I byli też homoseksualiści, ludzie którzy pokochali tę samą płeć. I najnowszy odcinek History Hiking będzie właśnie o tych, którzy nosili różowy winkiel. Bo w paragrafie 175 III Rzeszy za to byli skazywani na obozy koncentracyjne i za to byli naznaczani jako przestępcy - mówił.

"Chciałbym, żebyśmy pamiętam o tych słowach"

Mateusz Kudła powiedział, że montuje teraz film z udziałem pana Ryszarda Horowitza. - To jest jeden z najmłodszych ocalonych z listy Oskara Schindlera. Powiedział takie słowa, które wciąż tkwią mi w głowie, że historia cały czas się powtarza, co kilkadziesiąt lat dzieje się to samo i to samo, w kółko i w kółko. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tych słowach, żebyśmy szanowali historię nie tylko pamiętając o przeszłości, ale i wyciągając z niej wnioski - mówił.

