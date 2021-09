Braun do Niedzielskiego: będziesz pan wisiał. Witek złożyła zawiadomienie do prokuratury

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji podczas debaty nad sytuacją w ochronie zdrowia powiedział z mównicy do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: - Będziesz pan wisiał.

W czwartek w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun zabrał głos podczas dyskusji o "sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia". - Niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, póki za tę dziedzinę aktywności naszego państwa odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie, niestety nie ławie oskarżonych, a ławie rządowej - powiedział, nawiązując do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Kończąc swoją wypowiedź, zwrócił się do Niedzielskiego: - Będziesz pan wisiał.

Braun do Niedzielskiego: będziesz wisiał. Reakcja wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: skandal

Braun do Niedzielskiego: będziesz wisiał. Reakcja wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: skandal TVN24

- To jest wielki skandal - zareagowała od razu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. - To jest groźba karalna, to jest po prostu rzecz okropna - podkreślił z kolei prezes PSL, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. Potem głos zabrał minister zdrowia. - Nie chciałbym, abyśmy się zatrzymywali w tym, że tylko negujemy, a nie wyciągamy konsekwencje. Albo będziemy asertywni, albo będziemy potakiwali - powiedział.