Tysiące wakatów, brakuje chętnych. "System ratują emeryci i nadgodziny"

Szkoły mają problem ze skompletowaniem kadry

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Dyrektorzy szkół w lipcu opublikowali blisko 20 tysięcy ogłoszeń o pracy dla nauczycieli. Tak wynika z danych serwisu o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty ofertypracy.edu.pl.

Najwięcej ogłoszeń (stan na 28 lipca 2026 roku) jest w województwie mazowieckim (3954), małopolskim (2070) i dolnośląskim (1546). Problem braków kadrowych w szkołach dotyczy dużych i małych miast, ale najbardziej widoczny jest w tych ostatnich.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Technikum nr 13 we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko nauczyciela informatyki w wymiarze pełnego etatu (18/18). ofertypracy.edu.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie zatrudni od 1 września 2026 r. nauczyciela edukacji zdrowotnej. Prosimy o przesyłanie swojego CV. ofertypracy.edu.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie os. Handlowe 4 poszukuje nauczyciela psychologa (plus zajęcia rewalidacji), w wymiarze 11/20 etatu. W przypadku posiadanych kwalifikacji (pedagogika specjalna) istnieje możliwość dopełnienia etatu jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. ofertypracy.edu.pl