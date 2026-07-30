Tysiące wakatów, brakuje chętnych. "System ratują emeryci i nadgodziny"

Dyrektorzy szukają nauczycieli, emeryci wracają do pracy, a część placówek zatrudnia osoby bez pełnych kwalifikacji. Na miesiąc przed końcem wakacji szkoły w całej Polsce mają problemy ze skompletowaniem kadry. Eksperci ostrzegają, że sytuacja będzie się pogarszać. Jakich nauczycieli brakuje i dlaczego? Artykuł dostępny w subskrypcji
Dyrektorzy szkół w lipcu opublikowali blisko 20 tysięcy ogłoszeń o pracy dla nauczycieli. Tak wynika z danych serwisu o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty ofertypracy.edu.pl.
Najwięcej ogłoszeń (stan na 28 lipca 2026 roku) jest w województwie mazowieckim (3954), małopolskim (2070) i dolnośląskim (1546). Problem braków kadrowych w szkołach dotyczy dużych i małych miast, ale najbardziej widoczny jest w tych ostatnich.
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Technikum nr 13 we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko nauczyciela informatyki w wymiarze pełnego etatu (18/18).
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie zatrudni od 1 września 2026 r. nauczyciela edukacji zdrowotnej. Prosimy o przesyłanie swojego CV.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie os. Handlowe 4 poszukuje nauczyciela psychologa (plus zajęcia rewalidacji), w wymiarze 11/20 etatu. W przypadku posiadanych kwalifikacji (pedagogika specjalna) istnieje możliwość dopełnienia etatu jako nauczyciel współorganizujący kształcenie.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie są najczęstsze przyczyny braków kadrowych w polskich szkołach.
W jaki sposób szkoły radzą sobie z obsadą wakatów mimo trudności.
Jakie są minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli w 2026 roku.
Jakie konsekwencje może mieć starzenie się kadry nauczycielskiej.