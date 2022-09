Dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty: uruchomiony został proces selekcji negatywnej do zawodu

Już niewielu zapaleńców przyjdzie do szkoły, by pracować, bo najzwyczajniej w świecie muszą zapewnić byt swoim rodzinom - powiedział w TVN24 Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Przekonywał, że nauczyciele "nie oczekują dużo". - Oni oczekują tego, żeby chociaż było przyzwoicie, żeby zarabiali przynajmniej średnią pensję krajową - dodał.

1 września w polskich szkołach rozpoczął się nowy rok szkolny. W szkołach coraz bardziej brakuje jednak nauczycieli . Rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis przekazała w czwartek tvn24.pl, że wojewódzkie kuratoria oświaty wciąż poszukują około 20 tysięcy nauczycieli, a rzeczywiste braki są jeszcze większe. - Do wspomnianych 20 tysięcy oficjalnych wakatów należy doliczyć około 50 tysięcy stanowisk, które dyrektorzy obsadzają alternatywnymi sposobami - uściśla rzeczniczka ZNP. W sumie, według związkowców, w polskich szkołach brakuje więc około 70 tysięcy nauczycieli.

"Już niewielu zapaleńców przyjdzie do szkoły"

Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty został zapytany w sobotę we "Wstajesz i weekend" w TVN24, jakie zmiany należałoby wprowadzić w systemie edukacji, żeby dyrektorzy szkół nie musieli prowadzić "łapanek" na wakujące stanowiska.

- Uruchomiony został niewątpliwie proces selekcji negatywnej do zawodu. Już niewielu zapaleńców przyjdzie do szkoły, by pracować, bo najzwyczajniej w świecie muszą zapewnić byt swoim rodzinom - powiedział.