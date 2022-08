Brak węgla a ogrzewanie szkół. "To sytuacja, której bardzo nie chcę sobie wyobrażać"

Apelujemy do władzy, aby szkoły traktować w sposób wyjątkowy. Jeżeli będą problemy, to pamiętajmy, że tutaj chodzi o przyszłość naszych dzieci - powiedziała w TVN24 Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, odnosząc się do możliwego zamykania szkół z powodu nienagrzanych klas. Magdalena Prokaryn-Dynarska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi zwracała uwagę, że przy planowaniu budżetu na nadchodzący rok szkolny "trudno mówić o jakichkolwiek rezerwach i planach".

Kozakiewicz: to sytuacja, której bardzo nie chcę sobie wyobrażać

Jak powiedziała Kozakiewicz, "jest to sytuacja, której bardzo nie chce sobie wyobrażać". - Uważam, że szpitale czy szkoły to są takie miejsca, które powinny być szczególnie chronione przed taką sytuacją. Mamy dzieci, które są przewlekle chore. Mamy dzieci od sześcioletnich maluszków po nastolatków - podkreśliła.

- Nie chciałabym, żeby tak się stało, bo wracalibyśmy do sytuacji nauczania zdalnego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te roczniki, które zostają dotknięte wymuszonym nauczaniem zdalnym, naprawdę bardzo dużo tracą. To jest pokłosie tego, co przeżyliśmy w czasie pandemii. To są problemy z psychiką dzieci czy braki edukacyjne - zwracała uwagę Kozakiewicz.